26省份启动教师资格考试报名

教师资格证报考人数已连年增长，去年下半年考试的报考人数更是史无前例的高达590万人。这一考试何以备受青睐？今年的报考政策又将有哪些变化？

9日起，2020年上半年中小学教师资格考试报名工作已在全国26个省份正式启动。实际上，教师资格证报考人数已连年增长，去年下半年考试的报考人数更是史无前例的高达590万人。这一考试何以备受青睐？今年的报考政策又将有哪些变化？

2020年上半年教师资格考试报名启动

去年全年报考人数近900万

按照教育部考试中心的消息，2020年上半年中小学教师资格考试(笔试)的报名工作，于1月9日开始。

从日前各省发布的报名公告来看，上半年的报名和笔试工作将在北京、上海、四川、重庆等26省份展开。考生需注意的是，山西、云南两省每年仅在下半年举办教师资格考试，上半年则不与其他省份同步进行。

从现行的教师资格考试办法来看，该考试在多数省份一年举行两次，一般笔试分别安排在上半年3月和下半年11月，提前1—2个月启动报名。

长久以来，教师资格考试都备受关注。2019年下半年教师资格考试网报第一天，由于报名人数过多，导致报名端口拥堵，报名官网服务器因压力过大一度崩溃，这一火爆现象甚至登上微博热搜。1月9日，2020年上半年教师资格考试报名工作刚一启动，相关话题又迅速登上微博热搜榜单，可见考试的受关注度。

从具体报名人数来看，记者梳理发现，近两年里，每年举行两次的教师资格考试，每次报名人数都在数百万级以上。尤其在前不久举行的2019年下半年教师资格考试，全国28个省份参加统考，报名人数高达590万，创历史新高。这一数据较上半年增加一倍多，加之上半年的290万考生人数，2019年全年中小学教师资格考试人数近900万。

报考条件、考试内容、成绩有效期

这些信息考生要注意

备受舆论关注的中小学教师资格考试，笔试将考查考生的哪些能力？在今年的报名工作中，考生又该注意哪些具体规定？

据教育部考试中心中小学教师资格考试网介绍，通过实施中小学教师资格考试，要考查申请人是否具备教师职业道德、基本素养、教育教学能力和教师专业发展潜质。

而从类别来看，中小学教师资格考试包括幼儿园教师资格考试、小学教师资格考试、初级中学教师资格考试、高级中学教师资格考试。考试是由国家建立考试标准，省级教育行政部门组织的全国统一考试，包括笔试和面试两部分，笔试各科成绩合格者方可参加面试。

考生要注意的是，今年上半年考试时间为2020年3月14日，且每科考试时间均为120分钟。

报考考生需符合哪些报名条件？以四川为例，对于在校生的报名，当地给出的考试报名公告明确，四川省内高等学校在校毕业前两年内的学生以及符合经四川省教育厅审定合格的中等职业学校学前教育专业在校毕业前两年内的学生，可凭在籍学习证明报考。

而诸如北京、上海、安徽等多地均要求报名对象应具备报考科目相应的学历资格：如报考幼儿园教师资格，应具备大学专科毕业及以上学历或学前教育专业中师学历；报考小学和初中教师资格的，应当具备大学专科毕业及以上学历；报考高级中学和中等职业学校教师资格的，应当具备大学本科毕业及以上学历。

同时，各省份均明确，被撤销教师资格的，5年内不得报名参加考试。

考生还需注意的是，教师资格考试的笔试单科成绩有效期为两年，上一次考试未通过的课程，考生在报名时，可只选报未通过的课程即可。此外，教师资格考试合格证明的有效期为3年，而这也是考生申请认定教师资格的必备条件。

教师资格考试何以逐年火爆？

对于教师资格考试逐渐“火爆”原因，一些专家分析主要源于国家提高了教师入职门槛、教师资格证成为编内外教师上岗的必要条件，在“持证上岗”这一制度驱动之下，教师资格证考试愈加火爆。

“自2015年国家教师资格证考试改革正式实施，改革后就不再区分师范生和非师范生，师范生想要做教师，就要跟非师范生一样必须参加国家统一考试，申请教师资格证。”华图教育教师项目专家杨峰分析。

2018年1月，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，文件明确将完善中小学教师准入和招聘制度，新入职教师必须取得教师资格，严格教师准入，提高入职标准。

“纵观近几年的教师招聘考试，不难发现，大部分地区在招聘条件中会标注需要取得相应学科的教师资格证，可见取得教师资格证成为教师招聘考试一个必跨的门槛。”杨峰表示，很多有教师从业意向的人认为手里有“证”，才会更加有安全感。

此外，近两年国家层面陆续下发多项政策，要求线下、在线教育机构的中小学培训教师均必须取得教师资格证。例如，2018年8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，文件明确“从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格”。

“新政策无疑给各大校外培训机构及其学科老师带来压力，持证上岗成为必须，各大机构采用多种方式，如考试费用报销、集体培训等方式鼓励本机构老师参加考试。”杨峰说。

此外，杨峰表示，从大环境来说，近年来，教师的薪资待遇不断提高，国家在编制上优先保障教师需要，教师职业的吸引力不断增大。从小的环境来说，教师资格考试的报名方式更加便利，条件更加宽松，这些也在吸引更多考生报名。