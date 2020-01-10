2020年东莞教育将持续扩容提质

2020年力争完成新建扩建公办中小学29所，增加义务教育公办学位3.36万个；新组建8个教育集团，遴选第三批普通中小学品牌学校培育对象40所；推动松山湖未来学校下半年开工建设……一组数据，呈现东莞教育2020年重点工作。

2020年力争完成新建扩建公办中小学29所，增加义务教育公办学位3.36万个；新组建8个教育集团，遴选第三批普通中小学品牌学校培育对象40所；推动松山湖未来学校下半年开工建设……一组数据，呈现东莞教育2020年重点工作。

1月8日下午，东莞市召开2020年教育工作会议，市委教育工委书记、市教育局局长梁凤鸣作全市教育工作报告。报告总结2019年东莞教育工作“成绩单”，布局新一年教育方向，提出要深入打造东莞慧教育，加快建设教育现代化强市，从学位增加到未来学校开工建设，从品牌学校遴选到教育集团组建，2020年东莞教育持续打出扩容提质牌，努力办好人民满意的教育。

教育扩容提质

松山湖未来学校下半年开工建设

来自东莞市教育局数据，2019年全市共有中小学、幼儿园1771所，比上年增加55所；在校生161万人，比上年增加6万人。

教育提质扩容是近年来东莞教育的重点工作，2019年东莞市政府设立10亿元公办中小学校建设项目补助资金，全年推动新建扩建公办中小学（幼儿园）85所，其中动工建设48所，建成22所，共提供新增学位2.18万个。

2020年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是东莞推动城市品质提升、落实全市教育大会精神的开局之年，东莞市政府已经明确公办学校建设工作目标，由市教育局牵头制定并落实公办学校建设行动计划及2020年度建设项目清单，力争用三年左右时间扭转学位供给不足局面，基本满足人民群众日益增长的公办学位需求。

2020年全市力争完成新建扩建公办中小学29所，增加义务教育公办学位3.36万个。同时，还将从集团化办学、品牌学校培育、未来学校建设三大板块，同步推进教育扩容提质。

具体来看，今年内将新组建8个教育集团，完成组建30个教育集团的总目标；完成认定第二批普通中小学品牌学校，遴选第三批普通中小学品牌学校培育对象40所。

备受各方关注的未来学校，今年也将有实质进展，松山湖未来学校有望在今年下半年开工建设，水乡片未来学校前期工作推进，明确滨海湾未来学校选址。还将依托松山湖未来学校实验区打造课程研发基地，构建未来教育课程体系，同步推进未来学校硬件软件建设，促进课程资源共建共享，并探索调动发挥民间资本等各方面力量，创新灵活多样的方式，共同支持未来学校发展。

教育惠民服务

今年底70%以上中小学需提供午托服务

教育的扩容提质在于提供更多优质学位，满足公众对教育的期待。东莞是外来人口大市，为了进一步满足随迁子女在东莞的入学需求，东莞于2009年在全省率先采取积分入学制度。

2019年积分入学已经走过了10个年头。去年积分入学的学位进一步增加，门槛进一步放宽，社保和居住证不再是必备条件。数据显示，2019年共有18.23万人有效提出积分入学申请，同比增长55.8%。全年共向随迁子女提供积分入学和优惠政策学位超过17万个（含公办学位、购买民办学位和民办学位补贴），同比增长12.6%。

截至2019年底，全市在义务教育公办学校就读和在民办学校就读享受学位补贴的随迁子女占比达50.2%。东莞市教育局表示，今年将继续优化申办流程，确保在义务教育公办学校就读和民办学校就读享受学位补贴的随迁子女人数占比不低于50%。

此外，今年东莞还将从推进中小学校内午餐午休服务等方面下功夫，提升教育惠民服务水平。至2020年底实现70%以上的义务教育阶段学校为有需求的学生提供午餐午休服务，2020年底实现60%以上公办小学提供校内430课后服务。

学前教育公益普惠方面，今年将落实发展学前教育第三期行动计划和省促进学前教育普惠健康发展行动方案，加快推动公办幼儿园建设，多途径扩大公益普惠性学前教育资源，引导小区配套园办成公办园或普惠性民办园，力争2020年完成“全市公办园在园幼儿占比达50%、公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达80%”的攻坚目标。

从目前来看，截至2019年底，全市经批准开办的幼儿园1171所，公办园在园幼儿约17.7万人，占比49%，公办园和普惠性民办园在园幼儿约29.6万人，占比82.2%。

师资队伍提升

重新核定全市教职员岗位

教育提质，师资先行。2019年东莞市获评全国教育系统先进集体2个、全国模范教师2名、全国优秀教师3名，推选出第二届东莞市“最美教师”10名，认定市优秀教师896名、市优秀教育工作者93名。

今年东莞市将持续提升师资队伍水平。一方面，开展第九轮校长考核、第十轮中小学校长聘任工作，在已开展先行试点的基础上完成中小学校长职级制改革工作，推动全市校长职级制全面实施，落实“市管校聘、镇管校聘”实施方案，重新核定全市教职员岗位，盘活教职员编制存量，优化编制配置结构，采取多种形式增加教师编制总量。

另一方面，加强师资队伍培养，加强名师工作室主持人、学科带头人和教学能手培养。开展第四批教学能手评选活动，继续做好骨干教师送课到校、专题培训等活动，充分发挥骨干教师的示范、引领作用。组织学校行政干部管理能力提升、基础教育高层次人才培养、见习教师规范化培训、骨干教师教育教学能力提升、民办学校教师素质提升、学前教育教师培训等项目，实施有针对性和实效性的精准培训。

而随着新一批次公办中小学的新建扩建，师资压力同样突出。做好公办学校教师招聘工作也被重点关注，同时推动民办学校提高教师配备水平，进一步优化东莞中小学教师队伍生师比、音体美教师配备和高一层次学历比例。

此外，着力于师资团队专业素养提升，今年东莞将推进与华南师范大学合作共建广东省创建国家教师教育创新实验区。争取在东莞市特色人才目录中增加教育系统人才类别，将国家、省、市教育领域人才计划入选者或荣誉获得者纳入东莞市特色人才目录中。

招生制度改革

公民办义务教育学校统一管理

2019年，东莞积极规范民办学校招生行为，并选取东华初中、光明中学、翰林实验学校等民办学校拿出本校约10%-20%的初中招生名额，实行电脑随机派位招生试点。此举，打破长久以来小升初“暗战”格局，为普通学生入优质民校提供机会。

今年东莞市教育局还将进一步推进招生制度改革。推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，加快建设义务教育学校招生统一平台，实行公民办义务教育学校招生统一管理，实现公民办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的民办学校采取电脑随机派位方式进行招生。

高中阶段将逐步推进课程、招生制度改革，一是强化高中新课标研讨，指导2020级高一教师做好新教材启用工作，科学合理实施选课走班，加强与新课改、新高考相适应的校本课程建设，开好生涯教育课程；二是扩大普通高中招生规模，修订招生规则，实施排位法录取和招生批次调整，确保普通高中入学率稳定在合理区间，并做好考试招生改革政策宣传解读工作，引导学生家长和社会更加关注学生健康成长。

中职学校招生将实施学校专业设置动态调整机制，优化专业结构，提高专业建设服务产业发展的能力。进一步推动企业行业参与学校的课程改革、师资培训、技能竞赛、实训实习等环节，提高人才培养质量，推动职教办学体制机制创新。

与此同时，开展中高职五年一贯制技能人才培养。鼓励深莞企业申报东莞职业院校定点实习实训基地，并力争新增职业院校定点实习实训基地30个，2020年底前总数达到100个。

■数读

东莞教育

2019年成绩单

●全年推动新建扩建公办中小学（幼儿园）85所，其中动工建设48所，建成22所，共提供新增学位2.18万个；

●全年共向随迁子女提供积分入学和优惠政策学位超过17万个（含公办学位、购买民办学位和民办学位补贴），同比增长12.6%；

●落实9个助学项目，对13.87万人次发放各类助学资金共计2.13亿元；选派68名教师到西藏、新疆、云南、韶关的学校支教；

●13所中职学校的39个专业与省内的23所高职院校实施“三二分段”中高职贯通培养，共招生3460人；

●组建2019—2020学年度16个教育集团，完成2018—2019学年度首批7个教育集团专项评估，遴选品牌学校培育对象60所，认定品牌学校30所；

●推进优质教学资源的建设应用，新增优课微课11812节、习题206598道、教学素材61184个，教师访问量达253万次；

●落实民办学校教师从教津贴，对2.41万名教师发放从教津贴约8000万元；对5500多名原民办代课教师发放生活困难补助约2800万元；发放名师津贴470万元。