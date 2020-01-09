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规范、自信、创新，高明荷城中学这样开展德育工作

2020-01-09 15:09 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕）1月8日，佛山市高明区荷城中学举行学生见义勇为座谈会,高明区教育局相关领导、荷城中学校长及师生、家长代表近百人参加了座谈会。

与会嘉宾合影

　　立德树人有妙招

　　记者了解到，荷城中学的品德教育重在价值引领，聚焦于社会主义核心价值观、中华优秀传统文化和责任教育三个方面，主要包括爱心存折、学生志愿服务队、志愿者驻班、班级风采展示、主题班会、家校联系簿、学子献爱心等举措。值得关注的是，爱心存折是学校为每位在校生准备的记载好人好事的小本子，就像成年人在银行存钱一样，把学生在校内校外做的好人好事记录下来，核定分数，日积月累，互相促进，形成“每人一本，日行一善，经常行善”的良好校风。目前该校1589位学生人人拥有爱心存折，80%以上都有得分记录。

　　“2019年以来，我校学生为社会连续奉献了奋不顾身为意外受伤市民撑伞挡雨，积极救援，歌声慰籍的大爱场面，受到全社会的极大关注和热情鼓励。”荷城中学校长张祖亲认为，‘爱心存折’作为学校立德树人的重要抓手，助力学校取得了‘把好事当做日常生活来做’的可喜局面。

荷城中学校长张祖亲

　　高明区教育局副局长钟帼祯高度肯定了荷城中学的做法，她表示“该校涌现的这些当代雷锋式先进事迹，彰显了学校坚守立德树人办学追求的卓越成效，赋予了鲜明的的时代意义，对全区的教育办学实践具有典型的标杆作用与广泛的借鉴作用。”

　　高明区教师发展中心副主任管向民认为:“荷城中学的系列见义勇为案例，是在一种鲜明的办学理念与培养目标支撑下的个体行为的必然选择，是一种集体意识包含必然与应然的逻辑起点。”

　　学生家长于淼谈到：“我女儿自从来到荷中，都是在积极向上、阳光快乐地度过每一天，她能够身心愉悦的投入学习，跟学校做好德育工作是分不开的。荷中教给孩子们的不只是知识和技能，更重要的是把学生们培养成了有责任，有爱心，有道德，懂感恩的人”。

　　多措并举强化品德教育

　　据报道，2019年6月11日晚，高明24岁的陈女士在雨中骑自行车不幸被一辆逆行电动车迎面撞翻在地，头部受伤，意识模糊。三名荷城中学的学生——韦义顺、林文滨与黄梓琦分别用各自的力量保护陈女士——单膝跪地，撑起三把雨伞守护躺在地上的陈女士，顾不上自己被淋湿；与路人一起把有想法的肇事者围在当中；为防止来往车辆给陈女士带来二次伤害，黄梓琦与蒋晓乐一同将两辆自行车放置在路上，在现场筑起了一道生命屏障。

　　同年9月17日晚，高明一位骑电动车的老人被一辆小车撞倒，处于半昏迷状态。两个穿着校服的女孩立马跑过来救助了她，没有留下名字就离开了。二十多天过去了，老人的家属通过高明公安发起的寻找“最美中学生”活动找到了她们，她们是高明荷城中学八5班的学生吴宇君和谭紫尤。

　　半年时间内出现两次见义勇为的事迹，并非偶然，正是荷城中学的“爱心存折”积极反应。荷城中学副校长严丽芬表示，随着学校一系列活动的开展，良好的责任意识已深入学生心中。此外，每学期学校都会开展“志愿者进班级”活动，鼓励学生争当班级志愿者，让学生积极参与各项热心活动。

荷城中学副校长严丽芬介绍《立德树人在荷中》展板内容

编辑： 罗予岐

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