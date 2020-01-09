校友捐赠3000万元！华南理工大学笃行楼揭牌

1月8日上午，华南理工大学笃行楼揭牌仪式在五山校区举行。学校党委书记章熙春，1977级无线电系校友、全国工商联副主席、TCL创始人和董事长、华萌基金创始人李东生出席仪式，共同为笃行楼揭牌。学校党委副书记陶韶菁主持了仪式。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/张颖洁）1月8日上午，华南理工大学笃行楼揭牌仪式在五山校区举行。学校党委书记章熙春，1977级无线电系校友、全国工商联副主席、TCL创始人和董事长、华萌基金创始人李东生出席仪式，共同为笃行楼揭牌。学校党委副书记陶韶菁主持了仪式。

仪式上，章熙春代表学校全体师生员工感谢李东生伉俪对母校的慷慨支持。他表示，立德树人是华南理工大学的根本使命，校友们的表现和成就是学校办学成果最直观、最生动的体现。李东生校友不仅是中国电子产业打开国际市场的开拓者，还是一位令人钦佩的慈善家，有着强烈的家国情怀和责任担当。以李东生为代表的52万校友的卓越表现，为母校打造了人才培养的“金字招牌”，令母校全体师生员工倍感骄傲自豪。

当前学校正处于加快建设世界一流大学爬坡过坎的关键阶段，“双一流”建设和广州国际校区建设任务更加繁重。章熙春指出，笃行楼的启用，对促进科学研究、服务师生，激发加快建设世界一流大学的决心和信心有着特殊的意义，希望广大干部既要当好“指战员”，勇于带头、敢于冲锋，又要当好“勤务员”，想师生之所想，急师生之所急，解师生之所困，和全体师生员工一起，紧抓机遇、锐意进取，埋头苦干、攻坚克难，朝着加快建成世界一流大学目标奋勇前进，以更亮眼的成绩和更丰硕的成果，回报校友们的深厚情谊。

在致辞中，李东生感谢母校给予自己的精心培养，回顾了华南理工大学、TCL集团融入国家发展和时代进步取得的发展成就，以及对社会作出的杰出贡献。他表示，在校期间孜孜不倦的学习为自己的事业发展奠定了坚实基础，使自己有机会通过各种方式回报母校、回馈社会。

当前，TCL集团和华南理工大学在科学研究、人才培养等方面建立起密切合作，双方共同创造出显著的经济社会效益，服务国家、粤港澳大湾区和广东的建设发展。“扎扎实实做事，兢兢业业做人”，李东生感谢母校对自己的厚爱，自己将继续践行校训精神，履行社会责任，为母校未来的发展添砖加瓦，作出更大的贡献。

据了解，笃行楼是由李东生、魏雪伉俪捐赠3000万元人民币和价值1000万元的设备，在华南理工大学原2号楼的基础上改扩建而成，其名取自学校校训“博学慎思 明辨笃行”，意在激励全校师生员工志存高远、开拓创新，知行合一、躬行实践。

TCL集团、华萌基金嘉宾与华南理工大学师生代表一起参加了仪式。

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笃行楼坐落于华南理工大学五山校区中轴线中段，依山而建，前望1号楼，后俯东湖，西、东各与3、4号楼为邻，分南北座，南座于1952年筹建，北座扩建于1985年12月。此次改扩建在南北座之间新建总建筑面积近22000平方米。建筑设计考虑整个校园环境的和谐统一，立面造型、材料选择、色彩使用等方面均考虑到与周边不同时期建筑的协调关系，在延续华工校园历史风貌的基础上，力求历史底蕴与时代气息的和谐统一。

华萌基金取意“慈济中华，萌动爱心”，2007年由TCL集团董事长李东生及夫人魏雪发起成立,是在中国青少年发展基金会下设立的专项基金，至今投入教育领域的资金已累计超过7000万元。