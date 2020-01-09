未来高考考什么，怎么考

高考由传统的对知识、能力的考查向对知识、能力、素养、价值观的综合考查转变。

高考，既是国计，也是民生。作为国家选拔人才的重要途径，高考关系万千家庭和学子的梦想，关乎整个国家和民族的未来。

然而，高考“唯分数论”“一考定终身”“千军万马过独木桥”等问题，也伴随我国高等教育由精英化到大众化并将迈入普及化的发展进程，愈发凸显。

2014年以来，我国开启了恢复高考以来最为系统、全面、深刻的高考改革。上海、浙江、北京、天津、河北、辽宁等14省市先后分三批启动了高考综合改革试点。

未来的高考，为什么考，考什么，怎么考，牵动着考生、家长和教师的心。近日，教育部考试中心发布《中国高考评价体系》，给出关于高考命题、评价与改革的权威解答。

转变一：从单纯考试到立德树人

在教育功能上，高考由单纯的考试评价向立德树人重要载体和素质教育关键环节转变。

“为什么考”是高考改革首先要面对的问题，也直接决定了考试的内容和形式，甚至教学的方法和难度。高考评价体系明确了高考的核心功能是“立德树人、服务选才、引导教学”。这意味着，高考内容改革将据此做好战略定位，坚持正确政治方向，确保高考为国选才的水平和质量。

立德树人是教育的根本任务，统领服务选才和引导教学。教育部考试中心负责人介绍，高考内容改革以立德树人为核心，把理想信念、爱国主义、品德修养、奋斗精神等浸润到考查内容中，加强社会主义核心价值观的考查，弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，强化宪法和法治意识、社会责任感，增强“四个自信”。

高考是上接高等教育、下连基础教育的关键节点，高考“怎么考”对高中“怎么教”具有反拨作用。高考更加强调招、考、教、学的有机统一，促进学生德智体美劳全面发展，促进高中育人方式改革，推动考试和教学良性互动与发展。

转变二：从知识能力到综合考查

在评价理念上，高考由传统的对知识、能力的考查向对知识、能力、素养、价值观的综合考查转变。

“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”，高考评价体系用这四层内容来概括回答高考“考什么”的问题。

具体来说，就是考查考生是否具备良好的政治素质、道德品质和科学思想方法；是否能在面对生活实践或学习探索问题时，合理运用科学的思维方法，有效整合运用学科相关知识和能力，高质量地认识问题、分析问题和解决问题。

教育部考试中心负责人表示，高考内容改革应促进培养学生应对生活工作实践和未来学习所需要的素养。

这里的素养，既是基础教育培养所要达成的目标，也是高校人才选拔的要求。2017年，普通高中课程标准提出了核心素养的概念，高考评价体系吸收了这一新的教育理念，凝练成学科素养。

学科素养的基础支撑是必备知识和关键能力。其中，关键能力是在测评层面的细化，必备知识则依据课程标准来确定。比如，语文、数学、外语三门统考科目将更好地发挥基础学科和通用学科的作用，体现国家选拔人才的共同需求。

转变三：从解答问题到多维命题

在评价模式上，高考从主要基于“考查内容”的一维评价向“考查内容、考查要求、考查载体”三位一体评价模式转变。

素质与应试往往被看作一对互相矛盾的概念。事实上，通过改革评价模式，高考也可从应答过程中综合考查学生在知识应用、思维方式、学科素养方面的素质。

据教育部考试中心负责人介绍，高考评价体系将素质教育的目标和评价维度与考查内容和要求对接，创设多维命题模型，将考查情境分为与学生联系密切、符合学生认知发展水平的生活实践情境和学习探索情境。

具体到“怎么考”的问题上，高考评价体系确立了“基础性、综合性、应用性、创新性”的考查要求。

比如，高考注重基础性，强调基础扎实，促进学生系统掌握各学科基础知识、基本技能、基本方法，促进教学回归课堂教材。

又如，高考通过开放性、探究性情境设计，促进高中积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学，积极开展验证性实验和探究性实验教学，助力培养学生的创新思维和实践能力。