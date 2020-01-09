“补体育课”别过分“应试化”

孩子进入学前班后，老师开始反复强调跳绳的重要性，“这是小学必考科目，幼升小面试也要考，回家一定多辅导”。

孩子进入学前班后，老师开始反复强调跳绳的重要性，“这是小学必考科目，幼升小面试也要考，回家一定多辅导”。与朋友同事交流我才发现，跳绳已成为不少学龄儿童家庭的新烦恼。

每天傍晚，小区各个角落都能看到练跳绳的孩子，身边多半还跟着家长，一边用手机录视频打卡，一边提醒孩子注意动作规范。更有不少人苦于孩子不善跳绳，不惜花高价给孩子报了各种“跳绳培训班”，让孩子不输在跳绳的“起跑线”。

为何跳绳成了体育项目中的“香饽饽”？背后起作用的恐怕不是孩子的兴趣导向，而是和“考试指挥棒”有关。

根据教育部印发的《国家学生体质健康标准（2014年修订）》，跳绳是小学体育的必考项目之一。其中明确，“1分钟跳绳”是小学一至六年级的测试内容，一至四年级跳绳成绩占体育总成绩的20%，四至六年级占10%。小学生“1分钟跳绳”可以作为加分指标，加分幅度为20分。小学一年级男生如果一分钟能跳149个，就可以拿到跳绳项目120分满分。

有了“加分诱惑”，有了评奖评优升学这根“胡萝卜”，小小的跳绳，就可能变成束缚部分不善跳绳孩子的缰绳，更可能异化为绑在家长头上的应试“紧箍咒”。

问题不在跳绳身上，而在于任何对孩子成长有益的内容，如果失了兴趣的初心，只为应付考试，只为升学考试多加几分，都可能异化为束缚孩子的绳索。

从前几年流行的“奥数热”，到时下的“少儿英语考级热”再到“少儿编程热”，家长的焦虑，似乎只催生出一门门亿级的教育生意。原本的兴趣变成了无趣，本应该减下来的“负”，也没减下来。

与“跳绳烦恼”类似的，还有前段时间的云南中考新政之争。当地计划将中考体育成绩上调至100分，与“三大主科”（语文、数学、英语）平起平坐。云南教改新政刚出台，就有不少家长咨询，哪儿能“补体育”。这也引发担忧，体育分数“水涨船高”，是否真能成为促进青少年增强体质的治本之策？

说到底，喜欢是参与的前提，热爱是坚持的动力。诸如跳绳之类的体育课也好，音乐绘画之类的艺术课也好，一味“加分”终非良药。去教育功利化，尊重孩子的天性，陪伴他们探索和发现世界，让孩子真正找寻能够陪伴其终身的兴趣爱好，才是教育真正的意义。

（评论员 刘晶瑶）