全脑教育”噱头大于实际

希望家长们都能擦亮眼睛，认清这类培训机构的实质，老老实实回到书山有路勤为径的正道上。

脑科学是最具挑战性的前沿学科，也是近年来国际上发展最快的学科。不久前，浙江大学医学院脑科学与脑医学学院宣布成立，成为国内首个开设“脑科学”本科专业的高校。该校在接受媒体采访时表示，重视脑科学研究，有利于释清社会对相关概念的误解。当前市面上以脑科学为名的培训可能噱头大于实际，而所谓“全脑教育”很多时候就是一个错误的说法。

毫无疑问，打着“脑科学与教育”培训的旗号，在家长、学生中大肆传播的“神经神话”，已经成为一种常见现象。一家号称能“蒙眼辨色”“七天成诗人”的教育机构，16天就收费6.8万元；来自宇宙神秘力量的“量子波动速读”，让你拥有一种神奇的能力，1-5分钟看完10万字的书；有机构利用“左脑负责语言，右脑负责图形”理论，刻意强迫学生用左手吃饭，用左手拿笔，谓之“左利右脑”……围绕“全脑教育”的各种教育理念，已经被证明是伪科学，是不折不扣的骗局。但由于利用了家长望子成龙的心理，类似骗局依然绵绵不绝，家长师生深受其害。

为什么说“全脑教育”是个噱头？这是对脑科学理解过于简易所致。比如，有一个广为传播的误解，就是普通人的大脑只被开发了10%，少部分天才开发到了五成，其他部分是闲置的。但实际上，脑科学工作者早就知道，人脑没有“浪费”。在进行复杂认知任务的时候，大脑的大多数区域都能够被有效调用。还有一种理论认为，左脑对数字文字的识别、认知、记忆要好一些，而右脑在图像图形处理上占优。但其实这种二分法过于简单了，学界公认左右脑在底层处理方式上或有分工，但在许多稍微复杂一些的处理行为上，必须左右脑协同分工才能进行。

脑是一切认识过程的神经基础。目前，我们虽然不清楚脑是如何直接发挥作用的，但可以肯定的是，学习是一门科学，有其自身必然的规律。比如在特定年龄阶段，孩子的大脑可能只能完成特定的认知任务。在这样的阶段就开始强调“全脑教育”，或许会起到揠苗助长的效果。家长们必须认识到，我们固然可以借助一些脑科学知识，进行个体化、系统化训练。但学习这码事，是没有捷径可走的。古往今来，无数的例子已经证明，再有天赋不努力也会“伤仲永”，笨鸟只要努力也能飞得足够高，那些不想用功却想着速成的人，最终很有可能一事无成。

一些伪科学屡屡被辟谣却依然卷土重来，固然跟许多家长的焦虑心理有关，但也表明许多人的科学文化素养亟待提升。此前，暗物质、石墨烯、引力波、纳米材料等高科技概念都曾被用来营销，要应对这种乱象，就应该提高科普力度，让人们及时准确地汲取有效信息。具体在脑科学方面，开设本科专业是个不错的办法。目前，我国普通高校提供的本科生教育专业有400多个，却没有一个是神经科学的专业，这不仅造成了本科生学习和研究生科研的脱轨，客观上也造成了科学知识的匮乏。开展相关专业，也能为科普事业提供学术支持。

看似科学的“全脑教育”，其实并不科学。希望家长们都能擦亮眼睛，认清这类培训机构的实质，老老实实回到书山有路勤为径的正道上。