改革原有学位房政策 推行“多校划片”

学位问题近年来逐渐成为深圳市民关注的焦点。针对2020年义务教育阶段学校新生学位供给情况，截至目前，深圳已有三区发布学位预警。

学位问题近年来逐渐成为深圳市民关注的焦点。针对2020年义务教育阶段学校新生学位供给情况，截至目前，深圳已有三区发布学位预警。

2019年11月，龙华区发布了深圳首个2020年学位预警。今年，该区学位缺口较大，小一、初一学位总缺口近11000个；随后，坪山区、福田区先后发布2020年义务教育阶段学位预警，其中，坪山区公办学校学位高度紧张，小一学位需求同比增长约14.6%，初一学位需求同比增长约28.1%；福田区小一、初一学位总缺口则达到9500个。

可以预见，未来几年，深圳教育资源供给与人口规模和增长幅度仍然不相匹配。对于深圳教育发展的核心问题，究竟如何解决？正在举行的深圳市政协六届六次会议上，政协委员纷纷建言献策。

关键词1：学位不足

建议改变部分工业用地用途 增加教育用地供给

“2017年开始，深圳市义务教育阶段的随迁子女数量就超过87万，居全国首位。虽然全市约55%的公办学位面向随迁子女，但是每年仍有约25万随迁子女无法就读公办学校，只能选择在民办学校就读或返乡。”深圳市政协委员戴景华表示，学位供需矛盾在深圳非常突出，深圳要改变部分工业用地用途，增加教育用地供给。

戴景华说，在2019年深圳规划的教育用地中，不少地块是无法落实的，无法用于建设学校，建议改变部分工业用地用途，把工业用地转换为教育用地，从而增加更多的公办基础教育学位，“在此基础上，可以出台优惠政策，引导和鼓励拥有工业用地使用权的业主参与民办学校的建设，提高业主对转变土地用途的积极性。”

关键词2：教育公平

建议改革原有学位房政策 推行“多校划片”

这些年来，深圳教育事业虽取得累累硕果，但总体来看人民日益增长的教育需求与教育发展不平衡不充分之间的矛盾依然突出。在深圳市政协委员黄育存、陈国雄等人看来，一些名校片区房价格极高，绝大多数工薪阶层无力承担高昂的房价，因此，在深圳，许多外来儿童将得不到优良的教育。为此，几位政协委员建议改革原有的学位房政策，逐步推行“多校划片”的入学制度。

据介绍，深圳实行学位房政策是为了保障符合条件的适龄儿童公平接受义务教育的权利，落实就近入学政策，减少跨区域择校行为。但随着全市10个区实行学位房锁定政策，尤其是家中的二胎、三胎适龄儿童将无法申请学位。

因此，政协委员建议可以借鉴北京等地推行的“多校划片”入学制度，打破原有一套学位房对应一个学校的制度，以行政区划为单位，以随机分配学校为主、按成绩择校为辅的方式，确保区域内的学位能够得到合理分配，从而真正保障学区内的适龄儿童能够公平接受义务教育，打破名校所在区域的学位房价格过高的社会现象。

关键词3：民办学校

建议降低民办学校占比 办少而优的民办教育

2019年《深圳市人民政府关于全市民办教育发展情况的专项工作报告》中指出，深圳市义务教育阶段共有民办中小学258所，占全市普通中小学总数36.1%；民办中小学在校生总数为55.58万人，占全市普通中小学在校生总数的39.8%。参照国内外先进地区民办（私立）教育普遍低于15％的优化配比，深圳市民办中小学所占比例明显偏高。

在此背景下，深圳市政协委员汪娱建议，深圳可通过采取收编、合并、淘汰等方式，大幅降低义务教育阶段民办学校所占比例。汪娱表示，深圳早期民办教育主要是满足外来务工子女大量学位需要，大部分民办学校办学起点低、基础薄、发展快，制约了学校向高端特色化发展，鉴于现状，深圳可采取相关措施进行改变，淘汰就是其中之一。

此外，汪娱建议，深圳可加大精准扶持力度，建立政府财政性经费支持民办教育发展的长效机制，对部分办学规范、质量有保障的民办中小学进行转型升级。同时，积极打造具有规范化、现代化、国际化特征的深圳民办教育。针对一批优质、高端、群众满意的民办学校，提倡引进社会资本，放开收费标准，实行市场调节、政府监管。