助推中山早教升级，利和东方爱婴2020新年音乐会圆满落幕

粤港澳大湾区成为了泛珠三角区域的重点发展规划，中山作为粤港澳大湾区的中心城市之一，在经济建设上打出了一整套提质增效组合拳，经济发展质量和效益明显提高，而在教育建设上不断加强国际化合作办学、引进高水平师资人才等举措，打造国际人才高地

为深入贯彻落实打造粤港澳大湾区教育和人才高地的策略，加强中山早教市场的规范化与专业化，近日，中国儿童关键期成长科学领域的先锋组织与趋势领导者，东方爱婴中山利和早教中心隆重举办了一场大型的儿童音乐会，星光熠熠的舞台，亲子间的完美配合，孩子们的直率表达，直击你柔软的内心。

2019年以来，粤港澳大湾区成为了泛珠三角区域的重点发展规划，中山作为粤港澳大湾区的中心城市之一，在经济建设上打出了一整套提质增效组合拳，经济发展质量和效益明显提高，而在教育建设上不断加强国际化合作办学、引进高水平师资人才等举措，打造国际人才高地。

作为教育体系中至关重要的起点，也是奠定人生方向的幼儿教育，一直以来都颇受关注和探讨。幼儿教育应以幼儿为主体，充分调动和发挥幼儿的主动性，遵循幼儿身心发展特点，提供合适的教育。

本次东方爱婴2020新年音乐会活动以家庭为单位，辣妈帅爸萌娃，欢乐融洽的气氛洋溢着整个会场。活动环节更是丰富多彩，活力十足的街舞、唯美的走秀、活泼可爱的舞蹈、美妙动听的音乐、甜蜜的亲子互动，上演了一场又一场赏心悦目的视听盛宴，充分展示了中山早教的专业，体现了东方爱婴杰出的教学水平。

值得一提的是，在活动现场记者注意到，在台上表演的孩子多为2~4岁，他们已经掌握了多种才艺，能歌善舞，并此在舞台上表现得十分自信。据了解，东方爱婴20多年来一直为儿童提供专业、系统、进阶、多样化的早教课程，助力孩子健康成长，而本次活动正是这系列高质量的、科学的课程体现。