广东55所高职院校将启动自招

日前，省教育厅发布《关于做好2020年高等职业院校自主招生工作的通知》，符合条件的普通高中考生、中等职业学校考生均可报考高职院校自主招生。

今年，广东共有55所高职院校进行自主招生，将于3月28日至4月1日进行报考。日前，省教育厅发布《关于做好2020年高等职业院校自主招生工作的通知》（以下简称《通知》），符合条件的普通高中考生、中等职业学校考生均可报考高职院校自主招生。

普高生、中职生均可报考

今年我省共有广东轻工职业技术学院、深圳职业技术学院、顺德职业技术学院等55所高职院校进行自主招生。院校招生专业及报考具体要求详见各招生院校网站。

《通知》明确，符合2020年广东省普通高等学校统一招生考试报名资格的应、往届普通高中毕业生可报考高职院校自主招生。报考文科类、理科类专业的普通高中考生的3门普通高中学业水平考试科目成绩（文科类为物理、化学、生物；理科类为思想政治、历史、地理，下同）均须获得D级及以上等级成绩；报考体育类、艺术类专业的普通高中考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。

符合2020年广东省普通高等学校统一招生考试报名资格的应、往届中职（含中专、职中、技校，下同）毕业生也可报考高职院校自主招生。考生中职阶段就读的专业及取得的职业资格证书要求由招生院校自行确定，具体详见各招生院校招生网站。

录取后仍可报考本科院校

考生可在3月28日至4月1日期间通过互联网登录“广东省2020年高职院校自主招生网上报名系统”，使用高考报名号及密码进行报名。

考生须在“学考+网测”（面向普通高中考生）、“学考+校测”（面向普通高中考生）、“文化基础+职业技能”（面向中职考生）、“高职专业学院试点班”（面向中职考生）及“职业技能大赛获奖免试生”（面向中职考生）等5种考核方式中选择一种进行报考。

省教育厅提醒，考生在选择考核方式前，需认真查阅拟报考院校招生网站上公布的招生专业考核方式，无法确认的需向拟报考院校咨询并明确。考生缴交考试费后，将不得更改考核方式。

根据《通知》，招生院校各招生专业录取的最低分数线，由招生院校根据招生专业计划数及生源质量情况自主划定。原则上，拟录取高中考生的文化素质考核成绩（即学考成绩）不低于100分，拟录取中职考生的文化基础考核成绩不得低于考核满分值的40%；拟录取考生的职业技能考核成绩不得低于考核满分值的40%，其中普通高中生“网测”成绩不得低于“网测”满分值的60%。

通过高职院校自主招生录取的学生，不得转学。报考高职院校自主招生并被录取的考生可参加夏季高考本科层次院校的录取，但不能参加夏季高考专科层次院校的招生录取。高职院校自主招生录取考生参加夏季高考被本科院校录取后，取消高职院校自主招生录取资格。各试点高职院校不得接受被本科院校录取的考生报到注册。