“为大一女儿招聘保姆” 有必要吗？

无数事实证明，让孩子从小在生活中学会基本技能，掌握自理能力，经受一点磨炼，接受一些吃苦教育，能促进孩子成长成才，形成健全的人格。

近日，一则“家长招聘保姆，照顾读大一的女儿”的新闻引发热议。这位家长表示，担心没做过家务的女儿照顾不好自己，想聘请保姆替她洗衣做饭，花钱图安心，而且现在很多人这样。

也许有人会说，家长聘请保姆照顾大一女儿花的是他们自己的钱，用不着别人说三道四。笔者却认为，这种过度的保护没有必要，而且不利于孩子的成长。

当下，不少家长在教育子女方面非常矛盾，既希望孩子成为有用之才，又希望他们免受风吹雨打。所以在孩子教育方面偏重于文化课，却忽视了从小培养孩子的动手和自理能力，孩子从出生起，就生活在无微不至的关爱和细心呵护中。

然而，这样的做法会使孩子养成“饭来张口，衣来伸手”的坏习惯，导致孩子长大之后生活自理能力差、生存技能弱。“花钱图安心”只是家长的一厢情愿。家长无法呵护孩子一辈子，孩子的人生道路终究要他们自己走完。温室里长大的鲜花如果经受不住外界的风雨，怎样适应社会？怎样参与激烈竞争？作为家长，该放手时就要放手，这对孩子的成长有利无弊。

教育家陶行知提出：“生活就是教育。好生活就是好教育，坏生活就是坏教育。”无数事实证明，让孩子从小在生活中学会基本技能，掌握自理能力，经受一点磨炼，接受一些吃苦教育，能促进孩子成长成才，形成健全的人格。