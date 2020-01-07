须反思导师 与学生关系

目前，调查确认该生导师张某某存在让学生干私活以及辱骂学生的行为，张某某已被取消导师资格。

近日，“南邮一研究生意外死亡”事件引起舆论关注。目前，调查确认该生导师张某某存在让学生干私活以及辱骂学生的行为，张某某已被取消导师资格。

该案还在进一步调查中，但高校学生因不堪导师压迫自杀的事件不是孤例，有必要反思导师与学生之间如何保持平等关系。

当前，研究生阶段要做哪些研究、能做出多少学术成果、能否如期顺利毕业，很大程度上取决于导师。学生与导师之间的关系，因此很容易异化为人身依附关系。有的学校为了综合排名、学术影响，又往往对有头衔有名气的教师过于宽纵，让学生在导师面前处于弱势地位。

权利的不对等，容易滋生越界的欲求。除非性侵等相当明确的人身伤害，面对导师压榨和精神伤害，学生很难通过法律手段有效维权。可想要让教师做到自律，在缺少监督的情况下恐怕只是个美好的愿望。

因此，同时联结着教师与学生的高校，有必要在二者之间起到缓冲作用，尽可能为处于弱势的学生提供支持与保护。

高校可以从制度建设上入手，比如联合开列学术黑名单，把好招聘关不让“在此处因丑闻被辞退又被彼处聘请”的情况出现；又如建立学生反馈意见的畅通渠道，支持学生定期对教师进行评价，支持学生更换导师的决定。

希望各高校筑好防火墙，不要等学生走上绝路，才来调查和善后。