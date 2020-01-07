粤安排职业教育发展专项资金6亿元

1月6日，省教育厅发布《关于2020年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）安排方案的公示》，公示职业教育发展专项资金6亿元的分配方案及绩效目标，公示期自1月6日起至1月12日。

1月6日，省教育厅发布《关于2020年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）安排方案的公示》，公示职业教育发展专项资金6亿元的分配方案及绩效目标，公示期自1月6日起至1月12日。

6亿元分为6大项资金使用。其中，“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”（下称“双高计划”）省级配套资金13000万元；2020年高职院校“创新强校工程”奖补资金20700万元；“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金4500万元；粤东西北地区中职学校改善办学条件补助资金18582万元；2020年职业院校省级以赛促教项目资金2858万元；2020年职业教育与终身教育工作经费360万元。

同时，省教育厅明确了资金使用的总体绩效目标。入选“双高计划”的高职院校基本完成预定项目建设任务；高职院校办学规模增加，毕业生初次就业率超过92%，报到率超过70%，人才培养质量提高，服务发展能力提升；18所经济欠发达地区公办高职院校办学水平和综合实力提升；粤东西北地区中等职业学校校均办学规模和办学条件得到进一步优化，办学基础能力得到提升；顺利举办全省职业院校技能大赛高职组约60个赛项、中职组约50个赛项，努力在全国职业院校技能大赛中获得优异成绩。

在“双高计划”省级配套资金中，广东轻工职业技术学院获资金安排3000万元，广东科学技术职业学院、广东水利电力职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东食品药品职业学院各获2000万元。

粤东西北地区中职学校改善办学条件补助资金安排中，茂名获补助资金1645万元，肇庆获1635万元，湛江获1467万元，为该项补助资金的前三名。