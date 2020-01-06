首届“新工科教育”设计成果展在华工举办

本次教育成果展主要展示了该校大一专业基础课《工程导论》在开展三个多月来的所取得的丰富教学成果，活动吸引了来自校内外近200名领导嘉宾现场观摩。

南方网讯（记者/柯丹洁）1月4日，华南理工大学首届“新工科教育”设计成果展在华南理工大学广州国际校区吴贤铭智能工程学院举行。本次教育成果展主要展示了该校大一专业基础课《工程导论》在开展三个多月来的所取得的丰富教学成果，活动吸引了来自校内外近200名领导嘉宾现场观摩。华南理工大学党委副书记陶韶菁教授，密西根大学倪军教授，华南理工大学广州国际校区学生事务办副书记陈翠峰，教学与全球事务办项聪主任，马宁副主任，吴贤铭智能工程学院副院长谢龙汉教授出席了本次活动。

多学科交叉课程

“全英文答辩”＋“机器人比赛”精彩纷呈

作为华南理工大学“新工科教育”的首批践行者，吴贤铭智能工程学院积极筹划和设计了本次教育成果展及其背后的培养体系。作为该学院为学生提供的第一门技术类课程，《工程导论》课程采用全英文授课、全新的课程组织方式、具有多学科交叉特征的课程内容，以及过程性的考核方式。

此次设计成果展主要由全英文答辩和“机器人比赛”两个环节组成。学生首先以小组为单位对作品进行了全英文答辩，与在场的家长和观众分享到一个个作品背后的故事，在作品的设计过程中，每个人都有各自的分工，从结构设计到物料采购，从程序编写到功能测试，团队的力量让每个人不再孤军奋战，而是在技术交流中充分提高效率。面对评审老师的问题，各个成员也在相互配合、补充中从容应对。据悉，全英答辩是“新工科教育”设计成果展的重要环节，为同学们提供了表达和交流的机会，也锻炼了同学们展示技术工作成果的能力。

除此之外，“机器人比赛”环节要求每组学生自行设计机器人，使得机器人能够在规定时间内完成更多的“货物”搬运工作。在整个过程中，现场的观众不时爆发出各种惊叫和欢呼声，气氛紧张而活跃。

倪军教授为Elite和Turing Intelligence颁发了“最佳团队表现奖”荣誉证书。他表示：“虽然比赛有输有赢，但Expo的最终目的还是让大家在实践中步入真正的工程世界。”

“通过本次Expo活动，吴贤铭智能工程学院在“新工科F计划”中走出了自己独特的道路。”学校党委副书记陶韶菁教授现场致辞到。同时，她分别为E.T、Engineering Master和Hurry Up 3支队伍颁发了金、银、铜奖。

首创“导生制”

挖掘学生创新创造力、领导力、团队合作能力

据了解，本次教育成果展的成功举办是新工科教育发展的重要里程碑，对学科交叉人才的培养模式、教学组织模式等方面进行了全面的探索,在打造智能产业和技术最新发展趋势的前沿专题课程方面积累了重要经验。

学院《工程导论》课程的开设，是对华南理工大学新工科人才培养理念的一次大胆的创新和探索。在大众的认知里，传统意义上的工科教育都是在前序课程和理论基础完备的情况下才开设的实践环节，而吴贤铭智能工程学院的《工程导论》课程，做为新工科学科教育的代表，响应智能时代的号召，突破传统理念的束缚，致力于创新创业实践。

吴贤铭智能工程学院在传承和发扬华南理工大学优良学风的基础上，引进世界名校密西根大学的先进教育理念和方法，为学生提供具有国际一流水准的新工科教育。在华南理工大学新工科“F计划”建设计划的指引下，学院在校内首创“导生制”，即导师主导课堂内学习型实践，研究生“导生”负责课堂外的练习型实践。从理论学习和动手实践两方面为暂无任何工程基础的大一新生保驾护航。在学院提供给的“教授-导生-助教”的全方位的教学服务体系的支持下，通过“实践-考评-反思-提升”的螺旋式考核机制，课程逐步提升实践难度，以此持续激发学生的学习兴趣，深度培养动手实践能力，充分挖掘学生的创新创造力、领导力以及团队合作能力。