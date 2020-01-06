广东290名援藏援疆教师凯旋归来

广东省第一批“援藏援疆万名教师支教计划”290名支教教师圆满完成1年半支教任务分批返粤。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）1月3日，广东省第一批“援藏援疆万名教师支教计划”290名支教教师圆满完成1年半支教任务分批返粤，省教育厅二级巡视员朱俊文、省教育厅相关处室负责人及有关地市教育局领导到白云机场迎接。

“援藏援疆万名教师支教计划”是教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部联合印发实施的项目，旨在建立西藏、新疆与内地学校共享优质教育资源的常态化机制，缓解西藏、新疆受援地优秀教师不足的矛盾，辐射带动西藏、新疆受援学校教育教学水平，全面提高西藏、新疆基础教育质量，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

广东共派出290名援藏援疆教师，采取“组团式”的方式支援受援地14所中小学校，包括支援西藏林芝市2所中学，支援新疆喀什地区12所中小学校。支教教师充分发挥骨干示范作用，在承担学科教学和班级管理任务的同时，组织教研活动，开展业务培训和教学指导，与当地教师组成教学团队，带动受援学校整体提升学校教学水平和育人管理能力，帮助受援地打造一支“带不走”的高素质专业化教师队伍。

据了解，广东援疆教师深入推进教育“五个一工程”，彰显广东特色的教育援疆品牌和模式：一是实施“种子”工程，“两县一师”（疏附县、伽师县和兵团第三师）4所种子学校（疏附二中、伽师二小、第三师四十一团学校，第三师五十一团中学）充分发挥辐射作用，受援学校升学率显著提高，引领受援地教育发展。二是实施“育苗”工程，组织受援地115名青年骨干教师，到广东优质学校开展跟岗培训活动，三是实施“造林”工程，积极发挥支教教师“传、帮、带”作用，组织培训当地教师201批 15145人次，有效提升了受援地师资队伍素质。四是实施“园艺”工程，加强受援地教学科研人员队伍建设，协助受援学校成功申报课题44项，有效提高受援学校教学科研水平。五是实施“新芽”工程，协助受援学校开设37项特色文化教育项目，组织夏令营、足球比赛、“手拉手”结对实地交流等多种形式活动，开展98次两地青少年交流交往交融书信活动，书信来往达4万多封，有力促进“五个认同”，夯实长治久安的基础。省教育厅相关负责人表示，“五个一工程”的深入实施，对提升受援地师资素质和教育水平发挥了显著作用，受到了受援地主管部门的充分肯定和教师学生的广泛好评。

据悉，第二批“援藏援疆万名教师支教计划”，广东将派出390名教师，于2020年春季开学前统一赴疆、藏两地开展支教工作。