2020年高职院校五年一贯制单独招生考试工作这样做

2020年广东省五年一贯制招生分为二种类型：第一种为“全省统考”；第二种为“公费定向”。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）日前，广东省教育考试院发布2020年高职院校五年一贯制单独招生考试工作的相关通知。据悉，2020年广东省五年一贯制招生分为二种类型：第一种为“全省统考”(主要依据全省五年一贯制单独招生文化课统考成绩录取)；第二种为“公费定向”。其中包括为粤东西北地区11个地级市的21个县(市、区)公费定向培养初中起点五年一贯制专科层次学前教育专业教师共200名；为粤东西北地区8个地级市的14个世行贷款项目县(市、区)公费定向培养初中起点五年一贯制专科层次小学教育专业(全科)教师共1255名；面向汕头市乡村小学定向培养初中起点五年一贯制专科层次小学教育专业(全科)教师共200名等。

(一)全省统考

具有广东省户籍或属于外省来粤务工人员的随迁子女、符合报考地(以地级市为单位)2020年初中学业水平考试(以下简称 “中考”)报名条件的应届初中毕业生。

(二)公费定向

1.学前教育专业面向定向培养需求计划来源县(市、区)招生(见后文)。学生毕业后回定向计划来源县(市、区)乡镇(不含县城所在镇街，下同)及乡镇以下农村公办幼儿园任教。

2.按照世行贷款项目实施方案组织开展的小学教育专业，面向纳入世行贷款项目14个县(市、区)招生(见后文)，学生毕业后回来源县(市、区)农村小学(含村小、教学点)任教。

3.报考学前教育专业或世行贷款项目小学教育专业的考生须符合公费定向需求地2020年中考报名条件、具有招生计划来源县(市、区)户籍并在公费定向需求地参加2020年中考的应届初中毕业生，同时还需满足以下条件：

(1)忠诚党和人民教育事业，热爱教育工作，自愿报考公费定向培养专业，承诺在校学习期间不转学、不转专业，且保证毕业后服从计划来源地安排，到定向学校任教不少于6年。

(2)身体健康，参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》《广东省教师资格申请人员体格检查标准(2013年修订版)》和《广东省事业单位公开招聘人员体检通用标准》等相关要求体检合格。

(3)报考学前教育专业的考生，中考成绩应达到需求地的广东省国家级示范性普通高中录取分数线以上;报考世行贷款项目小学教育专业(全科)的考生，中考成绩应达到需求地的广东省国家级示范性普通高中录取分数线以上;符合招生学校对初中毕业生综合素质评价的要求及面试条件。

4.报考面向汕头市定向培养乡村小学全科教师的考生必须符合2020年汕头市中考报名条件，同时还需满足以下条件：

(1)具有汕头市乡村小学及教学点招考生源计划所在县(区、市)户籍。

(2)在汕头市教育局规定时间内报名参加并通过2020年由汕头市教育局组织的乡村小学全科教师考核，按广东省教师资格体检标准进行体检合格者。

(3)中考成绩应达到汕头市的省或地级市的普通高中录取分数线以上。

全省统考报名和考试安排

(一)报名时间与办法

1.实行网上预报名加现场确认相结合的方式。考生需首先在2020年3月16～21日进行网上预报名并选择现场确认报名点，然后在2020年3月21～23日凭网上预报名取得的报名号到现场确认报名点办理报名的相关手续，方可取得考试资格。

2.考生凭在现场确认报名点取得的《2020年广东省高职院校五年一贯制报名登记表回执》于文化课考前一天到考生本人选定的文化课考点领取准考证。

3.报考音乐、美术、体育类专业的考生还须报名参加招生院校单独组织的相关类型术科考试。考生只能选择报考其中一种类型术科考试。

4.具体报名办法详见《关于做好2020年广东省高职院校五年一贯制单独招生考试报名工作的通知》(另文下发)。

(二)考试安排

2020年4月11日进行全省文化课统一考试。具体考试时间：上午8：30～10：10英语，10：40～12：20数学，下午15：00～17：00语文。术科考试2020年4月9～10日或4月12～13日举行，各类型术科具体考试时间由相关招生院校确定并在招生章程中予以明确。

(三)考试地点

文化课考试考点设在能与省教育考试院网上巡查系统互联互通的招生高职院校，考生可选择就近考点参加文化课考试(考生须在现场确认报名点办理报名的相关手续时确认)。术科考试考点由相关招生院校确定;为方便考生参加术科考试，建议考生选择文化课与术科考试相同或相近的考点进行考试。报考术科成绩不互认院校相关术科专业的考生，必须到招生院校指定的考点参加相应的术科考试。

(四)其他要求

根据广东省物价局、广东省财政厅《关于我省普通高考文化科考试收费问题的复函》(粤价函〔2014〕19号)规定，考生按每科25元的标准缴交考试费。文化课按3科收费;术科考试分基本素质和专项基础2科，按2科收费。考生在现场确认报名时当场缴交;有条件的高职院校可实行网上缴费确认。

公费定向报名和考试安排

(一)报名时间与办法

公费定向报名办法由各公费定向需求地的地级市招生办负责制定并组织实施，具体报名办法要在报名实施前主动向社会公布并同时报省教育考试院中招处备案。

(二)考试安排

考生须参加报名所属地级市的中考，具体实施由各相关地级市招生办负责。

考试招生及录取办法

(一)全省统考

1.考试组织。文化课科目考试实行省教育考试院统一命题、统一组织评卷，考点设在符合省教育考试院设点要求的招生院校，考试由各考点负责组织、实施。音乐、美术、体育类专业的术科考试由相关招生院校单独组织、实施。

2.考试科目和成绩认定

(1)文化课考试科目含语文、数学和英语共3科，各科试卷卷面满分150分，3科总分共450分，均采用闭卷笔答考试方式。文化课考试的内容范围按教育部制定(2011年版)的义务教育《语文课程标准》《数学课程标准》《英语课程标准》要求执行。

(2)音乐、美术和体育等术科考试成绩按百分制设置，60分及以上视为合格，具体要求由招生院校确定。报考学前教育专业考生的面试按招生院校要求进行。

(3)录取时，考试内容基本相同的同类术科考试或面试，合格成绩可在各招生院校同类专业间互认为合格等级(即60分)。术科考试或面试成绩的认可办法(指成绩互认或不互认)要在招生章程中明确标注，以便考生到其报名的相应招生院校参加考试。招生院校根据考生术科考试成绩确定术科考试合格考生名单，并由招生院校在本校招生网站上公示无异议后于2020年4月24日前报省教育考试院信息处 。

3.录取方式

(1)一般专业录取方式。省教育考试院根据考生文化课考试成绩情况划定最低录取分数线。录取时，依据考生填报的院校志愿顺序和各院校招生计划，按文化分成绩从高分到低分投档，由招生院校择优录取。

(2)音乐、美术和体育等专业录取方式。省教育考试院划定文化课最低录取分数线，在考生术科考试合格基础上按文化课考试成绩从高分到低分投档，由招生院校结合考生术科成绩情况择优录取。各招生院校对术科成绩的录取条件和录取规则须在招生章程中予以明确。

(3)考生被全省统考招生录取后，仍可以继续参加2020年度中考及高中阶段学校录取。被全省统考录取的考生，须在规定的时间前往招生院校进行新生入学报到、注册(报到、注册时间由招生院校确定)，逾期视为自动放弃全省统考的录取资格。

(二)公费定向

1.考试组织、考试科目和成绩认定。

(1)考试组织由各相关地级市教育局(招生办)负责。

(2)考试科目为考生户籍所在地级市2020年中考科目。

(3)中考成绩认定由考生户籍所属地级市教育局(招生办)负责。

(4)报考公费定向考生还须参加地市教育主管部门与招生院校共同组织的面试。面试的地点及时间由招生院校与各相关地级市招生办商议后确定(各招生院校可以选择集中在某个市进行面试，由相关地级市招生办负责通知考生前往面试;也可以用各招生院校面试成绩互认的办法，具体实施办法由招生院校自行确定并在招生章程中明确表述)，由招生院校和各地级市招生办分别及时向社会公布。面试的组织管理由各相应地级市招生办负责，考官由招生院校负责派出。面试内容及评分标准与全省统考要求相同。面试必须在各地级市普通高中招生开始前完成。各相关招生院校须将面试合格名单在各地级市普通高中投档前报相应地级市招生办。

2.录取方式

(1)对符合公费定向报考条件及录取条件的考生，由考生户籍所属地级市招生办按招生计划并依据考生2020年中考成绩从高分到低分，在当地地级市普通高中提前批通过省中招平台向招生院校投档;由招生院校依据考生中考成绩，结合初中学生综合素质评价择优录取。

(2)相关地级市招生办须在公费定向投档前，分别将需求地2020年省或地级市的普通高中录取分数线和投档时间、广东省国家级示范性普通高中录取分数线和投档时间报省教育考试院中招处和相关招生院校。

(3)各招生院校拟录取名单在各地级市投档后2天内通过省中招平台报省招生办，省招生办根据相关地级市招生办上报的投档时间和投档分数线，在规定时间内对照公费定向相关的录取条件进行录取审核。

(4)考生被录取后，原则上不能退档，不能转学，不能转专业，否则取消当年录取资格。同时，生源所在地招生办对被录取考生档案作挂档处理，即不能再投档参与当年高中阶段学校录取。