千里之外，如何做好自我保护？

目前，当地警方正在对其死亡原因进行调查。随着中国赴俄罗斯留学的学生数量呈逐年增长态势，如何保证留学生的人身安全，再次成为各界的关注焦点。

近日，1名16岁中国女留学生在莫斯科的学校宿舍内被发现死亡，该事件引发广泛关注。目前，当地警方正在对其死亡原因进行调查。随着中国赴俄罗斯留学的学生数量呈逐年增长态势，如何保证留学生的人身安全，再次成为各界的关注焦点。

留学安全高于一切

这并非是中国留学生在俄罗斯发生的首例死亡事件。2017年11月，曾有1名中国女留学生在圣彼得堡一处居民楼中被发现死亡，事发当天，几名中国留学生正在居民楼内举办派对，几小时后一名学生向邻居紧急求助，拨打了急救和报警电话。另据俄媒报道，2016年12月，1名正在圣彼得堡国立财经大学就读的中国留学生在市中心涅瓦大街的一栋居民楼内被发现死亡，死因至今不明。今年3月，1名中国留学生在俄罗斯沃洛科拉姆斯克高速公路上遭到4名身份不明者的抢劫和殴打，被抢走装有近3万元人民币现金的书包。

这些沉痛的事件，无时无刻不在提醒着留学生群体及其家长，要高度重视留学安全。而对于海外的学联组织来说，帮助留学生提高安全意识，正视可能存在的安全隐患和隐性心理问题也十分必要。类似事件的发生也受到了俄罗斯警方的高度关注，并加强了针对相关犯罪活动的打击力度。在一些俄罗斯高校，设有专门机构，以供留学生遇到意外时紧急联系。

其实，不仅在俄罗斯，随着中国留学生数量的逐年增加，海外学子的足迹早已遍布世界各地，而涉及留学生安全的新闻也不时见诸媒体，令人揪心。

留学安全这根线一刻也不能松，提高安全意识，是众多学子迈出国门前应上的最重要的一课。

细节之处不可小觑

近年来，随着中俄多领域交流的不断扩大、“一带一路”建设深入推进，前往俄罗斯留学的中国学生数量有了显著提高。据俄媒报道，俄罗斯科学高教部有关资料显示，如今在俄罗斯各高校的中国留学生人数已超3万人，是3年前的1.5倍，留学区域分布也扩大到85座城市。

“客观来说，世界上没有一个国家的留学是100%安全的，相比之下俄罗斯的安全系数还是很高的。”正在莫斯科大学就读的李泽正告诉记者。关键是对于留学生而言，在日常生活中一定要牢记一些基本防护措施，以防意外发生。

海外学子如何才能更好地保障自身安全呢？李泽正认为，大致可分为公共场所、娱乐活动、电子信息安全这几个方面。

“在一些公共场所要保持警惕，不要将财物置于无人看管的状态，尤其注意不要随身携带太多现金。乘坐公共交通工具的时候，尽量不要将贵重物品，如珠宝等暴露在外面。”他说。

外出娱乐时，不要与陌生人结伴同行，也要避免将自己的行李交由陌生人代为看管。“另外，一些细微之处的安全意识也要增强”，李泽正补充说，“比如不要从街头摊贩手中购买手机卡等物品，因为很可能会遇到骗子，一定要前往就近的正规专卖店购买。我身边就有同学因从个人商贩处购买手机卡而造成了财产损失的例子。”

正视心理健康安全

一位就读于圣彼得堡国立大学的中国留学生告诉记者，与国内打出租车不同，留学生尽量不要在街头随便打车，因为这样有可能遇到非法从事运输的“黑车”，进而威胁人身财产安全。如果需要出租车，可以联系正规的运输公司提前预定。在莫斯科、圣彼得堡等城市，也可以通过叫车软件来叫出租车，这样既可以确保自己的人身安全，也不会被额外加收费用。

“也可以将自己的护照、学生证等身份证件随身携带，若是在外遇到警察要求出示证件的情况，不必紧张，正常配合警方工作就可以。这也是为了预防犯罪事件的发生。”李泽正说。

专家提醒，留学生在外一定要随身携带突遇意外时自己可联系的紧急服务电话号码，当遇到合法权益受到侵害时以寻求帮助。紧急服务电话可以是高校的相关机构，也可以是中国的驻外使领馆，还可以是自己在当地相熟的外国朋友。

值得注意的是，随着留学呈现低龄化趋势，一些中国学生在高中甚至初中阶段就开启了异国求学之路。在面对全新的文化环境时，他们的心理健康问题也应引起足够重视。事实上，一些留学安全事件的发生也确实与学生的心理健康情况有关。留学中介机构、家长及入读学校应注重对这一群体的心理压力进行疏导，为其提供专业的、有针对性的心理健康辅导服务，引导他们平安、顺利地完成学业。