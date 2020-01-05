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到2025年增10万个公办普高学位

2020-01-05 08:50 来源：南方日报 孙颖 李定
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　　南方日报讯 （记者/孙颖 李定）随着“全面二孩”、异地高考政策实施和深圳人口迅速增长等原因，深圳高中学位需求增长显著。2019年中招后，有关深圳公办普通高中录取率下降的消息引发市民广泛关注，并呼吁深圳加大公办普高建设。

　　3日，深圳召开高中学校建设新闻发布会，发布会透露，《深圳市高中学校建设方案（2020—2025年）》（下称《方案》）已于近日出台并将正式发布。《方案》提出深圳将超常规高质量建设高中学校，到2025年，将新增公办学位近10万个，公办普高录取率达56%以上。同时，深圳还将加快建设一批优质民办普通高中，高起点、高标准建设新型中职学校，推动深圳技术大学等高校扩大定向招收深圳中职毕业生数量。

　　规划建设4座“高中园”

　　《方案》提出分阶段建设公办普高学校，2020—2022年，新改扩建公办普高30所，新增公办普高学位6万个以上，公办普高录取率达到53%，高中在校生达到27.5万人，其中，普通高中在校生达到18万人；2023—2025年，新增公办普高学位3.7万个以上，公办普高录取率比达到56%以上，高中在校生达到33.6万人，其中，普通高中在校生达到22万人。

　　深圳将通过现有高中挖潜、新建高中和高中园建设等方式超常规增加公办普通高中学位。目前深圳规划了4座“高中园”，每个“高中园”预计将建设3所公办高中，选址分别在深圳市坪山区、龙岗区、光明区以及深汕特别合作区。其中前3座计划在2022年之前建成，深汕特别合作区的“高中园”计划在2022年之后建设。

　　深圳市教育局有关负责人介绍，深圳将整体考虑高中多样化特色发展与管理模式创新，合理确定各新建高中发展定位，推动高中从分层发展向分类特色发展转型。

　　“高中园”均预留民办普高用地

　　《方案》提出公民办并举的发展路径。深圳将研究出台新建民办普通高中配置标准，调整审批办法，引入竞争机制，引导民办普通高中优质特色发展。同时鼓励民办普通高中举办者利用自有土地、租用地及政府教育用地等多种方式解决用地难题。

　　《方案》规定每个高中园除建设3所公办高中外，均预留用地规划建设1所民办普通高中。深圳也将建立非营利民办高中建设、办学的奖补机制和学位补贴制度。对办学特色鲜明、市民认同度高的民办高中，在招生、队伍建设等方面加大支持力度。还将研究制定提升民办普通高中质量的政策措施。

　　《方案》对中职学校的发展有明确规划，力争为学生打造多渠道的升学“立交桥”。《方案》规定，深圳将在龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区各建1所中职学校，新建1所高级技工学校，共建成6—7所公办中职或综合高中，另外推动在深汕特别合作区建设职业教育园区，共计新增中职学位3.4万个以上。此外，深圳还将探索建设“综合高中”，推动深圳技术大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院扩大定向招收深圳中职毕业生数量。

编辑： 罗予岐

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