531名高技能人才喜获工程技术职称

省人社厅召开广东省高技能人才与工程技术人才职业发展贯通试点总结暨首批高技能人才取得职称证书颁证会。

南方日报讯 （记者/陈理 通讯员/粤仁宣）1月3日上午，省人社厅召开广东省高技能人才与工程技术人才职业发展贯通试点总结暨首批高技能人才取得职称证书颁证会。笔者从会上了解到，共有531名高技能人才取得工程技术职称，其中正高级2人，副高级123人；我省将力争在2020年上半年完成全部工程专业领域的贯通评审工作。

去年，省人社厅结合全省各行业人才队伍实际，选择机电、轻工、食品、电力4个专业领域先行开展高技能人才申报工程技术职称试点。试点开展以来，全省共652名高技能人才申报，经评审，共有531名高技能人才取得工程技术职称，其中正高级2人，副高级123人，中级204人，初级202人。申报人数和评审通过人数在全国已开展贯通评审的省市中均居首位。

为契合贯通评审工作需要，更科学地评价高技能人才的技能技艺水平和业绩成果，我省创新评价主体，重点吸纳技能实训考核资深专家、技能大赛评委及技能鉴定评审专家，尤其是具备“双师型”（或“一体化教师”）资格的专家入库，参加评审专家具有高技能人才评价经验的占三分之一。

“作为一名普通工匠，今天被评定并授予‘正高级工程师’技术职称，我明显感受到，技能型人才比以前更受重视了！”格力模具公司国家级黄国军技能大师工作室领办人黄国军说，高技能人才与工程技术人才职业发展的贯通，将促进我省技能人才队伍的发展，推动企业实现高质量发展。