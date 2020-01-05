阮双琛：抢抓机遇争取海洋大学落户宝安

从目标定位上，高等工业研究院要按照打造面向前沿应用、开发高端产业化研发工业园区、培育团队项目等方式，针对宝安产业发展现状，围绕高等工业的技术创新平台建设、技术成果转化、高端人才培育等方面开展深入研究。

专家简介：阮双琛，教授、博士生导师，现任深圳技术大学党委副书记、校长。长期从事光纤激光器、光纤非线性特性和超快光学器件研究，发表论文100余篇，获发明专利授权及实用新型专利授权38项。荣获国家科技进步三等奖1次，省部级科技进步一等奖1次、二等奖4次、三等奖2次。荣获中国科学院青年科学家奖二等奖、第六届中国青年科技奖、王大珩光学奖，入选中国科学院“百人计划”、入选新世纪百千万人才工程国家级人选。1995年享受国务院政府特殊津贴。

问：您如何总结和评价宝安高新技术产业的发展？

阮双琛：经过多年发展，宝安已经是深圳举足轻重的一个区域。深圳的发展趋势是一路向西的，不管是在高新技术产业还是城市建设，宝安都非常重要。2018年宝安GDP超过3800亿元，2019年，深圳国际会展中心投入运营，宝安又提出要当好深圳“西协”桥头堡，携手前海共建国际一流城市新中心，建设世界级先进制造业产业集群等目标，这些都为宝安发展奠定了很好的基础，在粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设中，宝安一定会涌现出很多亮点。

问：您对宝安未来发展有什么建议？

阮双琛：第一，深圳机场、深圳国际会展中心，包括未来高铁等交通枢纽都汇集在宝安，这些都给宝安提供了新的经济增长点，提升了宝安的地位。因此，宝安应该围绕交通规划一些高品位、高质量的服务。

第二，要把会展经济和高品位学术会议相结合。发展会展业不光是纯粹的商业行为，将来可以跟高科技包括学术活动进行挂钩，比如承接一些国际性的学术会议、高端论坛等，甚至在国际会展中心打造一个具有宝安特色的品牌学术论坛或者国际学术会议基地。比如美国硅谷就有这样的基地，既可以开学术会议，又可以做展览，深圳国际会展中心可以朝这个方向去规划发展。

第三，宝安要加快谋划和建设高校和高等工业研究院。高校对当地经济的带动十分明显，尤其是产业的升级换代和人文素质提升。教育与地方经济产业结合，可以大大提升经济发展水平；教育与地方环境结合，会带动人文素质提升。建设高等工业研究院则是打造支撑产业发展的科学研究机构，对深化宝安项目研发和产业孵化新渠道、创新人才培养体系、加快产业转型升级具有重要作用。

第四，宝安要建设良好的人文环境。我们引进国际人才，拿什么吸引这些人才在宝安长期工作和生活？靠的就是环境。宝安下一步要思考社会服务、社会管理、企业产业服务，尤其是人文环境等方面如何与国际接轨，如何用国际化的思维来优化和提升营商环境。就拿最常见的导视系统来说，德国等国家导视系统都是比较先进的，如果我们可以对标，那么国际人才一看，在宝安生活很方便，他们就愿意长期待下去。

第五，要加强国际化水平。宝安汇集了机场、港口、会展中心等多个要素，与国际对接十分便利，很有条件打造成国际化高地。

问：您认为在布局高等院校和科研院所方面，宝安如何发力？

阮双琛：首先，我觉得宝安建设高校目前有一个非常好的契机，就是尽快布局中国海洋大学。《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提到，要“按程序组建海洋大学”。宝安靠海，又是海洋新城的所在地，航运物流业发达，应该主动出击，抢抓机遇，尽快布局，争取海洋大学落户宝安。2020年是“十四五”开局谋篇之年，宝安若想争取海洋大学落户，就要在2020年启动规划，争取当年底将该计划列入教育部“十四五”规划。

其次，根据宝安的产业实际，未来要加强职业技能型人才的培养。以德国为例，德国高校中应用技术大学占近2/3，300多所高校里有200多所都叫“应用技术大学”，这些大学培养了德国一流的工程师、设计师、精算师。因此宝安如果要发展高等教育，可以对应用技术大学重点关注，最好未来可以建设一所应用型的高校，这样对宝安的产业提升、人才集聚都有非常大的好处。

另外，宝安要探索和研究设立高等工业研究院，此举有三个好处：有利于宝安以产业需求驱动创新为主体，向以产业创新引领发展为主体转变；有利于宝安以单个项目引进为主体，向以产业需求为导向、引进团队培育项目为主体转变；有利于宝安以引进人才为主体，向以培育人才为主体转变。

高等工业研究院怎么建？从目标定位上，高等工业研究院要按照打造面向前沿应用、开发高端产业化研发工业园区、培育团队项目等方式，针对宝安产业发展现状，围绕高等工业的技术创新平台建设、技术成果转化、高端人才培育等方面开展深入研究。从管理模式上，以政府为主导，探索建立高等工业研究院建设与发展的绩效考核和工作责任制，建立健全高等工业研究院与高校、科研院所、企业的对接协调机制，理顺工业技术转移、成果共享、利益分配、资源整合等产业合作链。从发展途径上，一方面瞄准宝安经济结构调整和产业转型升级发展核心，广泛开展高等工业专题研究；另一方面优化科研教授及团队资源的人才引进新渠道，以产教融合的模式开展研究生联合培养，全力培育专业硕士和专业博士等高端人才，助推宝安高等工业科技成果的转移转化。