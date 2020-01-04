高校课程如何铸魂育人？专家学者这样说

日前，首届全国高校课程育人高端论坛在北京召开，来自复旦大学、上海交通大学、北京航空航天大学等高校的专家、学者就大学课程如何发挥育人功能展开热烈讨论。

人民网北京1月2日电（李依环 王婧宁）日前，首届全国高校课程育人高端论坛在北京召开，来自复旦大学、上海交通大学、北京航空航天大学等高校的专家、学者就大学课程如何发挥育人功能展开热烈讨论。

北京联合大学党委书记韩宪洲认为，要最大限度发挥专业课程的育人主渠道作用，需要深入挖掘各类课程中蕴含的思想政治教育元素,有机融入家国情怀、法治意识、社会责任、人文精神、仁爱之心等思政内容，从而实现专业课程与思想政治理论课的功能同向，形成协同效应。

北京航空航天大学副校长王云鹏表示，课程育人需要把爱党、爱国、科学家精神等思政元素润物无声地融入到专业课程中，并从理念、内容到队伍的建设等层面来推动思政课程的发展。

北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院教授樊尚春谈到，课程育人的理念就是弘扬爱国精神、奉献精神和创新精神，就是把育人与育才相结合，将专业课程中丰富的思政元素与专业内容有机融合起来，高校所有课程的目的都是为了更好地培养中国特色社会主义优秀建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

“立德树人要求教师注重自己的品德修养，在教学和学生的接触中以自身的理想信念引导学生，以自己的道德行为感染学生。”北京航空航天大学数学科学学院教授高宗升指出，教师在课程育人中发挥着巨大的作用。在教学过程中，教师应以自身良好的行为规范引导学生，通过潜移默化的作用帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

关于如何加强高校理工科课程的课程思政建设，华东师范大学生命科学学院教授杜震宇提出了三点意见，一是要尊重理工科课程的专业教学体系，二是要保证理工科课程的完整知识体系，三是要维护理工科课程的学科价值体系。在理工课程的教学过程中，将思政元素与专业知识相结合，使思政知识内化于心，外化于行。

论坛上，南京大学天文与空间科学学院院长李向东、大连理工大学人文与社会科学学院教授王前等专家还分享了学校着力推进课程育人的具体实践。