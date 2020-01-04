借“体验课”“面谈”提前选拔生源 10所违规招生中小学被通报批评

深圳、中山、佛山、广州四地的10所中小学违规招生，严重扰乱了招生工作秩序，被全省通报批评并取消2020年评先评优资格。

1月2日，广东省人民政府教育督导室印发《关于2019年3起普通中小学违规招生问题处理情况的通报》（下称《通报》），深圳、中山、佛山、广州四地的10所中小学违规招生，严重扰乱了招生工作秩序，被全省通报批评并取消2020年评先评优资格。

深圳▶▷

学校采用面谈测试选拔新生

2019年5月11至12日，深圳市百合外国语学校以举办小学毕业生体验活动名义，违规采用面谈测试方式提前选拔生源，参加面谈测试人数达11200人，造成较大社会影响。

《通报》透露，省教育厅迅速派出督查组赴实地进行调查处理。深圳市教育局对百合外国语学校违规招生行为予以通报批评，取消其跨区招生资格和全市2019、2020、2021年评先评优资格。

省人民政府教育督导室有关负责人表示，对百合外国语学校违规招生行为予以全省通报批评，取消2020年全省评先评优资格。深圳市龙岗区教育局监管不力，对龙岗区教育局予以全省通报批评；责令深圳市教育局加强指导和管理，杜绝再次发生此类事件。

中山▶▷

4校以“体验课”选拔招生

2019年5月，中山市桂山君里学校、纪中雅居乐凯茵学校、华南师范大学中山附属中学、纪中三鑫双语学校4所民办学校以“体验课”综合评价作为招生的主要依据，属于变相的“掐尖”行为，合计参与人数超过30000人，引发了广泛的社会舆论。

《通报》认为，中山4所民办学校“小升初”招生阶段纪律和规矩意识淡薄，一定程度上扰乱了招生秩序，损害了教育生态。省教育厅已就此事约谈中山市教育和体育局。中山市教育和体育局对4所民办学校校长进行批评教育，责成纠正错误，深刻检讨，并将4所民办学校违规招生情况在全市通报批评。

省人民政府教育督导室有关负责人表示，对中山4所民办学校违规招生行为予以全省通报批评，取消2020年全省评先评优资格。

佛山、广州▶▷

学校开展体验活动选拔生源

2019年6月29日，佛山市华英学校、佛山市南海区南海实验中学、佛山市南海外国语学校、广东顺德德胜学校以校园活动为名开展面谈综合评分，将评分结果作为招生录取依据，属于变相面谈择优行为，涉及人数为24508人次，时间集中，并引发部分路段交通堵塞、停车困难等问题，造成部分市民不满情绪。这说明4所民办学校纪律和规矩意识淡薄，对招生入学政策理解和执行不到位。

《通报》表示，佛山市教育局依据有关程序和规定，决定由主管的市、区教育局分别责成相关学校作出深刻检讨，并进行通报批评，核减下一年招生计划，一年内取消学校区级及以上评优评先资格。

另外，广州市外国语学校开展了外语综合能力测评活动，存在以外语综合能力评价结果作为录取依据的情况，属于变相“掐尖”招生行为。

省人民政府教育督导室有关负责人表示，对上述5所学校违规招生行为予以全省通报批评，取消2020年全省评先评优资格。