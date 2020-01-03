“技术赋能教育，创新引领未来” 广东省高校教育技术学术年会在华工举行

课程是人才培养的核心要素，课程质量直接决定人才培养质量；为贯彻落实全国教育大会精神，必须深化教育教学改革，必须把教学改革成果落实到课程建设上。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/张宁宁）在教育信息化2.0时代，“互联网+教育”成为撬动高等教育教学改革、提升人才培养质量的重要突破口。教育部“关于一流本科课程建设的实施意见”中明确指出：课程是人才培养的核心要素，课程质量直接决定人才培养质量；为贯彻落实全国教育大会精神，必须深化教育教学改革，必须把教学改革成果落实到课程建设上。

1月3日，信息技术助力一流课程建设研讨会暨广东省高校教育技术学术年会在华南理工大学五山校区召开。本次会议由广东省本科高校在线开放课程指导委员会和广东省高等教育学会教育技术专业委员会联合主办，华南理工大学承办，会议以“深度融合，创新发展”为主题，旨在促进各大高校在信息化教学、智慧教室建设等方面的经验交流，促进“互联网+”时代教育教学的重构与创新。来自全省近80所高校教务处、教师发展中心、网络与教育技术中心相关负责教师共计350多人参加了此次会议。

开幕式上，华南理工大学副校长李正致欢迎词，广东省教育厅高教处李成军与会致辞。开幕式由广东省本科高校在线开放课程指导委员会主任委员谢幼如教授主持。

致辞中，李正向大家介绍了华南理工大学智慧教学环境和在线开放课程的建设情况。特别是近几年来，以慕课为代表的在线开放课程走出了一条创新发展之路，取得了良好的效果。学校通过深度融合的课程体系，培养 “三创型”领军人才，全面构建面向未来进而引领未来的多样化人才培养体系。因此，高校要把立德树人成效作为检验一切工作的根本标准，让课程优起来、教师强起来、学生忙起来、管理严起来、效果实起来，借力“双万计划”一流本科课程，构建更高水平的人才培养体系。学校自2015开始启动MOOC建设工作，设立系列机制和质量监控团队，保障MOOC的建、用、学、管。目前，自建在线开放课程90门，上线近50门MOOC，共开课116轮次，累计选课人数约48万人次；开设校内SPOC+翻转课堂近100轮次，累计选课人次近4万人次；开设23门校内虚拟第三学期课程，共有43个班级，选课人数近6千人次。利用信息技术和教育的深度融合和创新发展，真正实现“人人皆学，处处能学，时时可学”的学习环境，重塑教育教学的新形态，切实提高教育水平和教育质量。

华南理工大学近几年着力打造多元联动、智慧融合的智慧型学习环境，在五山校区以及国际校区共建设84间智慧课室，与校园文化走廊、教师休息室等联动建设，将育人目标与理念落地到教学服务实践中，落实到智慧教学环境建设与改造中，通过教学环境重塑倒逼课堂革命。

他表示今天召开的“信息技术助力一流课程建设研讨会”暨广东省高校教育技术学术年会，有来自近百所高校的教务处、教育技术中心、教师发展中心等负责人和骨干、学科老师等，近四百名现场代表以及众多线上观看直播的代表齐聚一堂，通过主题报告、说课、现场观摩、研讨等形式，总结信息技术助力一流课程建设的理论成果和实践经验，共同探讨一流课程建设的新动向、新思路和新举措。

广东省教育厅高教处李成军在致辞中表示，此次会议聚焦教学领域的热点问题，具有十分重要的意义。现阶段一流课程建设是高等教育教学改革的主战场，只有积极改革教学方法，使课堂教学活起来，才能自如应对各种挑战与机遇。他强调，信息技术是教育改革的重要助力，各大高校一定要把握契机，主动作为，共同探索具有广东特色的一流课程、只会教学环境的建设路径。

会议分为两个主要环节，在专题报告环节，南方医科大学教务处副处长张春辉做了题为“以学生为中心，混合式教学改革与推进”的大会主旨报告，他从教学管理的角度介绍了南方医科大学的混合式教学探索，包括开展混合式教学的初心、学校规划、开展方式、评价机制、问题对策等诸多对于混合教学的研究与思考。

华南理工大学教务处处长项聪做了题为“双创教育与专业教育深度融合的探索与实践”的报告，从整体思路、探索实践、成效特色及未来展望四个方面介绍了华南理工大学在兼具“创新思维”、“创造能力”、“创业精神”的“三创型”人才培养及教学改革方面的实践经验，分享了华南理工大学在新工科跨专业教育改革方面的实践探索。

在现场说课环节，华南师范大学夏宝君副教授和华南理工大学邓雪教授分别展示了线下课程和线上线下混合式课程的说课技巧，让参会教师观摩了优秀教师风采。

另外，在上午的会议中，清华大学程建钢教授分享了有关职业院校多模式混合教学改革、职业教育信息化、促进日常教学应用的教师混合教学能力提升以及B-Learning的研究思考与实践经验；华南师范大学李克东教授介绍了信息化背景下的高校跨学科教育的必要性、重要性以及具体开展方法，指出跨学科教育是一种整合观点和思维模式，是一种特殊的课程组织方式，也是一种培养创新创造的有力环境。未来各大高校应积极顺应跨学科教育时代的需要，积极开展跨学科课程与教学，开设基于交叉学科的专业，建设跨学科课程体系，组建跨学科教学团队，开展STEM教育活动等，充分发挥信息技术在跨学科教育中的作用，助力一流课程的建设；广东水利电力职业技术学院副校长蒋伯杰教授以2019年全国职业院校技能大赛教育能力比赛为例，分享了高职院校在三教改革过程中有关课堂教学改革、教学环境建设、教师专业发展等方面的实践经验，倡导高职教育应回归课堂教学，大力推进高职院校的高质量高水平发展。

为了促进智慧空间的创新应用，教育技术专业委员会还特别联合华南理工大学教务处教育技术中心，共同邀请参会人员体验观摩新工科智慧学习空间。代表们认真查看智慧教室的环境、设备，仔细询问每间教室的用途，同时对创新学习空间中新改造的教室和公共学习空间等都非常感兴趣。不少教师表示，这次会议提供了一个极佳的交流平台和学习机会，第一次参观华工智慧学习空间，深切感受到华南理工大学在新工科、智慧教学环境建设以及信息技术与教学深度融合上所做的积极探索。

现场观摩后，在下午的会议中，以“信息技术助力一流本科课程建设”、“智慧学习空间建设与应用”和“高职‘双高计划’建设与信息化教学”为主题的各个分会场的交流研讨依旧精彩纷呈。来自省内各大高校的专家学者积极交流经验，分享在信息化教学改革实践过程中的努力和成果。

本次会议得到广大参会教师的一致好评，本次会议的举办对于促进信息技术与教学改革的深度融合，助推高校一流课程建设具有非常重要的作用。