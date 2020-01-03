暨大27个本科专业分别入选国家级、省级一流本科专业建设点

暨南大学经济学等18个专业入选国家级一流本科专业建设点，经济统计学等9个专业入选省级一流本科专业建设点。

近日，教育部公布2019年度国家级和省级一流本科专业建设点名单，暨南大学经济学等18个专业入选国家级一流本科专业建设点，经济统计学等9个专业入选省级一流本科专业建设点。

根据教育部《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》（以下简称“双万计划”），2019-2021年全国将建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。本次教育部共认定首批4054个国家级一流本科专业建设点（其中中央赛道1691个、地方赛道2363个），确定6210个省级一流本科专业建设点。

本次入选的国家级和省级一流本科专业建设点，是对暨南大学专业建设和人才培养成效的充分肯定。暨南大学方面表示，学校将认真贯彻实施“双万计划”，进一步完善专业规划，加强国家级和省级一流本科专业建设点建设，以一流专业标准为参照，持续推进专业内涵建设，强化专业特色，加快形成高水平人才培养体系，全面提高人才培养能力，与学校一流学科建设形成合力，助力“双一流”建设，擦亮暨南大学金字招牌，不断推进华侨高等教育事业再创辉煌。

暨南大学2019年入选国家级一流专业建设点名单

暨南大学2019年入选省级一流专业建设点名单