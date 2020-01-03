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教育部认定首批国家级一流本科专业建设点

广东高校234个专业入选

2020-01-03 09:20 来源：南方日报
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　　南方日报讯 （记者/吴少敏 杜玮淦 钟哲 姚瑶）近日，教育部公布2019年度国家级和省级一流本科专业建设点名单，首批国家级一流本科专业建设点中央“赛道”1631个、地方“赛道”2363个。

　　记者从相关高校了解到，广东高校234个本科专业入选国家级一流建设点名单。地方“赛道”中，省属高校158个专业入选，占比6.7%，名列全国前茅。中山大学、华南理工大学和暨南大学等部属高校也成绩不菲，在中央“赛道”中共有76个专业入选国家一流本科专业建设点。

　　2019年4月，教育部印发《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》，决定2019—2021年建设10000个左右国家级一流本科专业点，并将中央部门所属高校、地方高校名额分列，分“赛道”进行遴选建设。

　　本次教育部认定的首批国家级一流本科专业建设点中，广东省属的综合性院校和特色院校等各类型高校均有专业入选，涵盖11个学科门类、57个专业类、101种专业，体现了本科专业建设的整体水平和综合实力。本轮广东省属高校入选的专业名单中，理工科专业数量最多，达60个，占比38%。这是2016年我省启动高水平理工科大学建设以来，加强理工科专业建设的又一成果和体现。

　　有关专家分析，近年来随着广东一流本科教育工作深入推进，专业评估、专业认证等质量保障体系逐渐完善，新工科、新医科和新师范等专项工作取得进展，广东本科专业的结构得到深层次优化，整体实力不断增强，影响力和知名度进一步提升。首批国家级一流本科专业建设点众多专业入选，是广东本科专业近年来整体提质升级的体现。

编辑： 罗予岐

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