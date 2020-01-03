广东海洋大学与广州市南沙区全方位合作

这是继广东海洋大学深圳研究院之后，该校在粤港澳大湾区核心城市的又一个重要布局，将全面推进南沙区、广州市乃至粤港澳大湾区的海洋经济发展。

2020年1月2日上午，广州市南沙区人民政府与广东海洋大学签署合作框架协议活动在南沙区行政中心举行。南沙区、广东海洋大学决定双方建立战略性、紧密型全方位合作关系，形成人才、技术、资源、产业的共享与互动。双方将实施五大共建项目，即共建广东海洋大学广州（南沙）研究生院、广东海洋大学广州（南沙）研究院、南沙海洋高新技术成果转化中心、高端人才流动站和海洋高端技术南沙论坛。这是继广东海洋大学深圳研究院之后，该校在粤港澳大湾区核心城市的又一个重要布局，将全面推进南沙区、广州市乃至粤港澳大湾区的海洋经济发展。

共建研究生院等五大项目

根据协议，双方将在以下五个方面展开全方位合作。第一，广东海洋大学筹资，与南沙区合作共建非营利性的公办广东海洋大学广州（南沙）研究生院。该研究生院将结合大湾区未来发展规划，为大湾区开展海洋领域紧缺专业的研究生人才培养工作，打造高层次海洋人才培养基地；

第二，双方共建广东海洋大学广州（南沙）研究院，重点围绕海洋电子信息、海洋高端工程与装备、海洋生物资源综合开发利用、海洋环境监控与防灾减灾、传统水产养殖技术转型升级、人工智能、现代海洋服务业等七个领域开展技术研发，增强南沙区海洋科技创新体系，打造高水平海洋科技创新平台，助力南沙打造“两区两平台”，即海洋高新技术产业集聚区、海洋科技人才汇集区，海洋科技创新平台、海洋科技服务综合平台；

第三，双方共建南沙海洋高新技术成果转化中心，加快创新成果转化应用，为科技型企业、政府部门、高校及科研院所等机构提供科技成果推介展示、技术转移转化、专利运营管理等专业化服务；

第四，共建高端人才流动站，构建高端人才柔性流动机制，联合引进具有自主知识产权科技成果的高层次领军人才和创新创业科研团队，打造高端人才开放共享服务平台；

第五，共建海洋高端技术南沙论坛，邀请国内外知名专家学者和企业家，结合南沙海洋产业方向和区域优势，深度探讨南沙海洋产业发展新机遇，推动南沙在“一带一路”倡议和海洋高端技术产业领域发展。

探索具有海大特色办学模式

与南沙区人民政府建立全方位合作关系，共建广东海洋大学广州（南沙）研究生院，探索具有海大特色的办学模式，是学校对接“中央要求”“港澳所需”“湾区所向”和“广东所能”的重要举措，也是学校深化改革、加快发展、全面实现国内一流国际知名高水平海洋大学建设目标的现实需要。广东海洋大学校长潘新祥介绍，广东海洋大学广州（南沙）研究生院将以海洋产业为依托，以科技创新为引领，以产业化为导向，本着“立足南沙，服务粤港澳，面向全球”的宗旨和办学理念，充分发挥学校船舶与海洋工程、海洋生物资源利用、滨海农业等方面的学科优势，把研究生院建设成海大教育改革的试验田、涉海新技术研发的高地、科技成果转化的基地。

广东海洋大学高度重视与南沙区人民政府的合作，去年8月、11月，潘新祥两次率队拜会南沙区领导，双方结合各自资源优势就合作方向、合作模式、组织保障等进行了深入沟通和探讨。2019年12月，广东海洋大学党委书记曹俊明率队赴南沙区调研考察，双方就如何加快推进重点合作项目落地进行了研究部署。

潘新祥说，在随后的合作中，广东海洋大学围绕南沙区海洋事业的发展需求，提供技术、智力和人才支撑。南沙区根据双方另行协商签订的具体协议为广东海洋大学提供政策、场地、项目和资金支持。双方建立“广州市南沙区——广东海洋大学全面合作领导小组”，由双方主要领导、分管领导和主要部门的负责人组成，协调解决合作中的重大问题。

【来源】南方号“广东教育头条”

【记者】杜玮淦

【通讯员】张艳梅 梁缘