深圳梳理174块明确开发主体的规划幼儿园

深圳市相关部门梳理出 174 块已明确开发主体、近期实施可行性较大的规划幼儿园，并将规划建设任务下达至各区，予以督促落实。

深圳各区都在制定本区近五年幼儿园学位建设实施方案，深圳市人大常委会2019年12月31日审议有关学前教育报告，深圳市相关部门梳理出 174 块已明确开发主体、近期实施可行性较大的规划幼儿园，并将规划建设任务下达至各区，予以督促落实。

梳理出174块规划幼儿园

深圳市六届人大常委会第３７次会议今日审议《深圳市政府关于报送进一步加大规划管理和扶持力度提升学前教育发展水平重点建议办理情况的报告》。据介绍，2019年9月，深圳职业技术学院和深圳信息职业技术学院学前教育专业正式招生，两校共计招生 170 人。今年上半年，依托“深圳市学前教育信息管理系统”实施幼儿园教职工操行记录“黑名单”登记监管制度。9月，深圳两所开设学前教育专业的大专院校面向深圳学历未达标的幼儿园在职教师实施“幼儿园教师学历提升计划”。公办园坚持高起点配备教师，其中新办公办园专任教师大专以上比例达 100%。

报告提到，深圳各区结合深圳人口政策及经济社会发展趋势、未来五年学位需求和教育基础设施资源，制定本区近五年幼儿园学位建设实施方案。深圳市相关部门梳理出 174 块已明确开发主体、近期实施可行性较大的规划幼儿园，并将规划建设任务下达至各区，予以督促落实。

要定期开展专项审计抽查

深圳还修订《深圳市学前教育机构设置标准》，预计于12月底前发布。新标准鼓励在深举办规模较小、服务形式灵活多样的学前教育机构，努力扩充学前教育资源，丰富学前教育服务形式，提升学前儿童受教育率，进一步规范学前教育机构管理。

深圳市人大教科文卫工委初审认为，随着深圳公办园的大量增加，普惠性民办园奖补政策的优化，学前教育财政投入也快速增长。为此，市政府在加大对学前教育事业财政投入的同时，有必要尽快完善相关的财政资金使用监督机制，定期开展专项审计抽查，完善资金使用绩效考核，制订奖惩机制，明确市区各有关部门和幼儿园的资金投入、使用责任，确保学前教育财政资金得到全面、有效、合理地使用，切实满足我市学前教育事业发展的需求。

此外，要通过经济手段，妥善协调平衡各方利益关系。比如原民办园开办者、经营者退出后的相关补偿问题，公办园与民办园教师之间的待遇差距问题，政府要及时采取有效措施化解矛盾，平衡各方面利益，稳妥推进深圳学前教育改革发展。