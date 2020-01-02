广外22专业获评国家级一流本科专业建设点

近日，教育部公布了2019年度国家级和省级一流本科专业建设点，广东外语外贸大学共有22个专业获批国家级一流本科专业建设点、5个专业获批省级一流本科专业建设点。

近日，教育部公布了2019年度国家级和省级一流本科专业建设点，广东外语外贸大学共有22个专业获批国家级一流本科专业建设点、5个专业获批省级一流本科专业建设点，是广东省属高校中获批国家级一流本科专业建设点数量最多的学校。

一流本科专业建设“双万计划”是教育部全面贯彻落实全国教育大会和新时代全国高校本科教育工作会议精神，推动新工科、新医科、新农科、新文科建设，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才，全面振兴本科教育，提高高校人才培养能力，实现高等教育内涵式发展的重要举措，并将于2019-2021年分三年建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。今年首批认定了4054个国家级(中央赛道1631个、地方赛道2363个)、6210个省级一流本科。

据介绍，自今年4月份开始，根据教育部和广东省教育厅相关通知要求，广外组织了国家级和省级一流本科专业建设点的申报工作。本次一流本科专业建设点申报喜获佳绩，也反映出广外长期以来持续加强专业内涵建设的务实成效，标志着广外本科专业建设工作实现了整体实力的提档升级。

广外国家级一流本科专业建设点名单

广外省级一流本科专业建设点名单