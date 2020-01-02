海外学体育专业选哪间学校？

有不少有意赴海外求学的学生想了解国外的体育专业。为此，本报记者特意梳理了海外名校体育专业招生情况，以飨读者。

2019年阿联酋亚洲杯决赛将于2月1日开打，虽然亚洲杯没有世界杯关注度那么高，但是四年一届的亚洲足球盛宴，依然吸引了大量球迷。与此同时，有不少有意赴海外求学的学生想了解国外的体育专业。为此，本报记者特意梳理了海外名校体育专业招生情况，以飨读者。

申请海外体育专业学生年增四成

以往，体育生给人的印象总有些“四肢发达，头脑简单”，甚至还有许多人将体育生和“差生”画等号。而近年来，体育生留学却在国内悄然升温，不少体育生通过留学欧美国家寻找到自己的职业出路。数据显示，目前中国每年赴海外学习体育专业的留学生大约2000人左右，年增幅达40%。

记者了解到，英国与美国两个体育制度十分健全的国家，吸引着体育留学生们争相前往。

英国体育产业非常发达，有为数众多的体育俱乐部，与体育、运动、休闲相关的高等教育质量也较高。英国院校开设了多种与体育相关的国家高等教育文凭(HND)、预科、本科和硕士课程供学生选择。此外，为迎合中国学生学习体育课程的热情，很多英国院校还开设了体育专业相关的前沿课程，并提供了相关奖学金项目。

美国体育管理专业是美国比较热门的专业之一，美国是一个名副其实的体育大国，各种体育项目在美国都得以发展，走向职业化。在体育产业人才的培养方面也远远领先于其他国家。美国大学体育专业设置比较齐全，提供体育管理专业的大学超过250所。

由于这类专业学生申请数量上升，有学校对申请人条件进行了重新调整。近日，英国拉夫堡大学就宣布，针对2019年9月份入学的学生，做出临时调整：该专业目前仅给“世界大学学术排名”榜单的前250名大学（另加特例：北京体育大学和上海体育大学），且均分在81%以上的申请者发offer。同时，希望申请者本科是学习体育或相关专业。

中国体育产业正起步，人才需求大

近年来，国家大力支持体育产业的发展。国家体育总局发布的《体育产业“十三五”规划》显示，截至目前，泛体育爱好者已达6亿，其中3亿为足球爱好者群体，2亿经常观看体育比赛和资讯的用户，1亿观看网络体育视频用户，3700万热衷的足球迷。到2020年，我国体育产业总规模将超过3万亿，从业人数超过600万，产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30%。

中国体育产业的前景值得期待，竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票作为发展的重点行业。

琥珀教育周廷岳表示，目前，中国体育产业处于初步发展阶段，对于体育人才的需求不断加大。而体育产业发达国家的经验与规则，往往可以给国内体育产业以启发，因此留学选择相关专业又有了一层更实用的意义。

英美部分体育专业名校

英国拉夫堡大学

拉夫堡大学是英国顶尖的体育大学，其体育管理硕士课程由商业与经济学院共同教授，涉及营销、组织管理、体育管理、政策、经济、金融和会计等领域。 英国伯明翰大学

伯明翰大学在1946年成为英国第一所提供体育和运动科学学位的大学。该课程是为学生将来在体育休闲产业、体育健康、体育机构和地方当局从事及展开工作而设置的。

英国巴斯大学

巴斯大学一直以自己优良体育设施和优秀运动传统而自豪。此外，该校的各项体育设施除了供50个学生体育俱乐部成员、大学员工使用之外，当地居民也可定期使用。

美国哥伦比亚大学

哥伦比亚大学是美国常青藤盟校中唯一一个开设体育管理硕士项目的学校，其体育管理专业十分有名，集全球体育管理、体育分析及数字体育等课程为一体，培养方向是一些职业团队、组织、媒体和娱乐机构，包括重大活动的运作和管理的人才。

美国密歇根大学

密歇根大学具有强大的体育教学实力与丰富的体育活动，该校的篮球、美式足球与曲棍球非常有名。体育管理专业设置在密歇根大学运动学院下，该专业提供本科、硕士和博士三个学位。硕士项目由研究生院与运动学院共同管理。

美国俄亥俄州立大学

俄亥俄州立大学注重体育教育的培养，大学的体育年度经费名列全美第一。在强大的资金支持下，该校体育教育优秀，全校共有包括橄榄球和篮球、棒球、冰球、射击、击剑、高尔夫、花样游泳等36个运动队。