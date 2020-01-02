省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎：办好人民满意的教育是不懈追求和目标

广东教育系统要不断健全党的全面领导制度，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成好立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）强调，全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，聚焦办好人民满意的教育。

“党的十九届四中全会高度重视教育领域的治理工作，提出了一系列新理念新要求新任务。幼有所育、学有所教，办好人民满意的教育是我们的追求目标和前进动力。”近日，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎接受南方日报专访时表示，广东教育系统要不断健全党的全面领导制度，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成好立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

加深党对教育事业的全面领导

教育是关系千家万户的民生大事。从幼儿园到大学，广东各级各类学校在校生人数达到2400万人。

“广东教育系统要进一步加强党的建设，以加强党的政治建设为根本性建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢‘四个意识’，坚定‘四个自信’，做到‘两个维护’，坚定不移同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。”景李虎表示，高校实行“第一议题”学习制度，各级党组织在召开党组织会议时，首先学习习近平总书记系列重要讲话精神。开展高校党委书记和市委教育工委书记、市教育局党委（党组）书记抓基层党建述职考核，全面查摆薄弱环节，进一步理顺党建工作领导体制。

基层党组织要建成坚强的“战斗堡垒”。2019年省级“双创”立项“党建工作示范高校”创建单位10所、“党建工作标杆院系”创建单位40个、“党建工作样板支部”创建单位110个；实施高校教师党支部书记“双带头人”培育工程，在全省高校培育建设20个高校“双带头人”教师党支部工作室，充分发挥高端引领示范作用。

同时持续加强党对民办高校的领导。推动学校在章程中明确党建工作要求和党委在学校的地位，明确党委书记进入董事会的要求；近年来先后选派20名干部担任民办高校党委书记兼督导专员；强化民办高校党组织在学校干部选拔任用中的作用，对民办高校党务干部的配备数量和比例提出更加明确的要求，把民办高校基层组织建设成为坚强战斗堡垒。

景李虎表示，广东接下来将坚持把政治建设作为党的根本性建设，坚持和加强党对教育工作的全面领导。深入学习贯彻落实党的十九大精神，做好党的十九届四中全会学习宣讲培训工作，进一步规范基层党组织党内政治生活，落实党员领导干部双重组织生活制度。

形成全员全过程全方位育人新格局

《决定》强调，完善立德树人体制机制，深化教育领域综合改革，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

景李虎表示，围绕“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”这一根本问题，我省坚持党对教育的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务,强化思想引领，完善工作体系，进一步巩固、完善、提升全员全过程全方位育人的良好氛围和工作格局。广东根据大中小学生成长特点和教育发展规律，推进大中小学思政课课程教材一体化建设，让各阶段的思政课各有分工又相互衔接，循序渐进、螺旋上升。

在不断探索中，广东积累了立德树人的丰富经验：省委、省政府领导带头上思政课，形成示范效应。广东在全国率先建立高校党委书记、校长每学期上第一堂思想政治理论课制度，累计讲课3000多人次，受众超280万人次；全省有63所高校成立马院，13所高校具有马克思主义理论学科博士或硕士点，将思想政治理论课课题纳入教育科学规划研究项目（德育专项），为思政课教师提供学科成长平台；建设“粤易班”网络平台，152所高校、超过156万师生进驻易班平台。

“深入推进劳动教育，推动全省中小学劳动教育规范化、常态化、科学化发展。”景李虎表示，不久前出台的《加强学校体育美育劳动教育行动计划》，全面深入贯彻习近平总书记关于劳动特别是劳动教育的重要论述精神，要求开齐开足劳动教育课程，在各学科教学中有机融入劳动教育内容，促进青少年全面发展。

目前，全省建有青少年宫、儿童活动中心、学生综合实践基地、研学实践基地213个，基本覆盖全省所有县区，为各地结合研学实践、团日队日活动和社会实践活动组织学生劳动实践创造条件。

坚持教育优先发展持续增加优质学位

广东是人口大省，如何坚持教育优先发展？景李虎表示，幼有所育、学有所教，办好人民满意的教育，是不懈的追求和目标。

2017年底印发《广东省人民政府办公厅关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》，2018年出台了《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》，逐步推动优质教育资源配置。2019年召开了全省教育大会，省教育厅制订了12项工作计划，全面落实全国、全省教育大会精神。

现在广东省各地市正按照城镇幼儿园、小学、初中学校千人学位数分别不低于40座、80座、40座为标准开展学位预测，编制未来5年幼儿园和中小学校建设专项规划，以城镇住宅小区、城市发展新区、老城改造区、城乡接合部、外来人口聚集区等学位紧缺地区为重点，新建、改扩建一批普惠性幼儿园和义务教育学校。

不仅如此，近两三年来广东省着力扩大普惠性学前教育资源供给，开展城镇小区配套幼儿园专项治理，推动乡镇中心幼儿园、村级幼儿园建设，扶持和发展普惠性民办幼儿园，建立学前教育学位预警通报机制，在2019年秋季学期中，普惠性学前教育资源覆盖面提高到79%以上，赢得社会好评。而在乡村，广东正全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，推动各地科学编制并落实未来3年农村寄宿制学校建设专项规划，按照先建后撤的原则，按标准化要求完成两类学校达标建设，补齐两类学校短板，吸引城镇学生回流，缓解城镇学位紧张难题。

为提升基础教育内涵品质，广东积极作为。在学前教育阶段，广东开展幼儿园“小学化”专项治理工作，成立了首届广东省学前教育专家指导委员会，认定了11个学前教育改革发展实验区，建立20个省级贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》实验区和82所实验幼儿园，整体提升幼儿园办园水平和保教质量。而在义务教育阶段，广东鼓励各地积极探索多校协同、区域组团、同学段联盟、跨学段联合等多种办学模式，组建横向连通和纵向贯通的学区与集团，充分发挥学区化、集团化办学模式和优质品牌学校示范辐射作用，推进教育信息化建设，深化教育教学改革，改进教育质量评价，足额配置教师资源，促进教师专业发展。

“相信随着幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的不断优化，我省城乡幼儿园和中小学校布局更加合理，教育资源配置更加均衡，幼儿园和中小学校管理水平和办学质量进一步提升。”景李虎说。