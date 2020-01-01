托福考试政策又变了！这些变化你需要掌握

托福考试（TOEFL）官方宣布，从2019年12月16日起，托福考试将延长网考报名截止日期。

托福考试（TOEFL）官方宣布，从2019年12月16日起，托福考试将延长网考报名截止日期。

具体细则如下：一是网上注册托福考试的最后截止期限延长为考前2天，比起原来的4天多了2天时间。二是退转考的最后期限也有所延长，由原来的考前10天延长至考前4天。另外，托福常规报名仍在考前7天截止，没有变化，而且考前2-7天内逾期报名附加费不变。

托福考试政策一直变变变？是利好之举

作为国际上广受认可的英语能力测试，托福考试被全球150多个国家，超过10000所综合性大学、机构和其他学院认可，包括英美澳加、新西兰乃至整个欧洲和亚洲。因此，托福考试一直受到关注，为求学而参加考试的考生们源源不绝。

业内人士表示，2019年是托福考试各种举措不断变化的一年。虽然政策落地的结果还需要时间来验证，但从长期来看这一系列改革是大有利好的，不仅有利于出国留学的考生，对英语考试体系的建设也起了一定的促进作用。

2019下半年托福考试政策都有哪些变化？

2019年是托福考试持续变革的一年，托福官方通过不断调整考试政策来优化考试内容及流程，希望能以此达到提升考生考试体验的目的。今年以来，托福考试的调整包括增加了考试场次、缩短了考试时间、加快了出分速度等。

2019年8月1日，托福官方推出了MyBestScore（个人最佳成绩）服务，并将考试时间缩短至3小时。同月24日，托福增设下午场考位。

2019年9月4日，两次托福考试报考的间隔时间被缩短，从12天缩短至3天，同时托福免费练习测试（包含听说读写四部分过往真题）被推出。9月16日，托福官方教师培训项目正式启动。

2019年10月26日，托福官方宣布缩短托福出分日期，从10天缩短至约6天。同月27日，托福“送考上门”服务实施，学生可在本校参加考试。

2019年12月11日，托福考试成功对接中国英语能力等级（CSE）。同月16日，托福考试延长网考报名截止日期从考前4天至考前2天。