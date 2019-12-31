“牵手行动”走进清远--汇聚爱心力量，助力精准扶贫

本次“牵手行动”走进清远的活动得到了包括广东省扬善公益事业促进会等来自各地十六个社会组织成员单位的积极参与与支持，一起给连州市西岸镇冲口小学师生及家长三百多人送去爱与关怀。

为深入贯彻党的十九大精神，落实国务院和省委、省政府关于加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作.2019年12月28日下午,由广东省民政厅、清远市民政局、清远市关心下一代工作委员会主办的“牵手行动”走进清远的活动，得到社会各界的积极响应和关注。

汇聚爱心力量，助力精准扶贫

本次“牵手行动”走进清远的活动得到了包括广东省扬善公益事业促进会等来自各地十六个社会组织成员单位的积极参与与支持，一起给连州市西岸镇冲口小学师生及家长三百多人送去爱与关怀。

在爱心公益集市摊位中，广东省扬善公益事业促进会开展了一场别开生面的安全急救知识的科普教育。设立了有关居家安全的急救知识体验项目，吸引了200多人次的同学、家长们积极参与和体验。如：用火、用电安全及其逃生方法、救援绳结等，学习了救援绳结技术和气道梗阻的急救方法。让同学们在玩乐中一起互动、一起学习安全急救知识，同时增强和拉进了同学们和家长之间的感情。

扬善公益的霍老师在“爱心公益集市摊位”讲解救援绳结的用法和打法

爱心继续传递。12月29日上午，广东省扬善公益事业促进会联合清远暖阳社工和清城区石角镇爱心志愿者协会一同走访了石角镇村落的几户人家，给予正在成长中的孩子及时的心理关怀和生活慰问.将日常生活所需的纸巾、鸡蛋、牛奶、食用油等物品送至其家中，让寒冷的冬日又增添了多一分温暖。

扬善公益、暖阳社工与石角镇爱心志愿者慰问启程

本次慰问探访的三户儿童家庭，他们的父母由于疾病或其他原因，无法继续履行抚养义务，他们多数独自在家或由亲戚简单的照顾。尽管他们的父母无法给孩子们完整的关爱，但是在各级政府和社会组织的关怀和照顾下，他们一样能健康快乐的成长和学习。他们单纯友善的眼神，脸上的盈盈笑意，懂事乖巧的模样，给予志愿者们莫大的安慰。

慰问人员与孩子扶养人合影留念

爱心守望，伴你成长。扬善公益及暖阳社工的志愿者们一直在努力，在关注孩子们的健康成长。扬善公益的志愿者们都是经过专业培训，他们用轻松愉快的方式与孩子们短暂的交流之后，就能让原本沉默的小乐（化名）越来越愿意和我们分享他的想法。为了激励小乐努力学习，志愿者叶老师还与小乐一起制定了冲刺中考的复习计划，并且用纸和笔记录了下来督促小乐完成。

小小的一次探访虽是微不足道的，但扬善公益的志愿者们会为这份爱坚定的一直走下去。如涓涓细流，让孩子们感受到人间有真爱。在孩子们心里留下一棵爱的种子，在众人的关心和呵护下，注定会开出绚烂的花朵，结出丰盛的果实。相信这份爱，能在孩子们当中传递，能帮助孩子们克服目前的困难，温暖和感染着身边的人。