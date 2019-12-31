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深圳教育如何先行示范？ 专家学者开“良方”

2019-12-31 08:20 来源：南方日报
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　　未来深圳教育如何更高质量发展？应该在哪些方面先行示范？如何先行示范？据了解，深圳市教育局已启动编制《深圳教育先行示范行动方案（2020－2025年）》以及2035年长远发展规划，系统谋划今后一个时期深圳教育先行示范的思路、目标与举措，明确深圳教育改革与发展路径。南方日报邀请多位教育专家学者为深圳教育如何先行示范支招。

　　教育部教育发展研究中心副主任 陈如平

　　借力科技优势，科创教育可先行示范

　　“深圳不仅是中国经济改革开放的前沿阵地，同时也是中国教育改革创新的高地。”陈如平对深圳基础教育发展给予了肯定评价。他表示，深圳是国内基础教育重要的创新试验田，在深圳的各级各类教育中，很容易看到各种成果和典型案例，“深圳具有一种改革创新的内在驱动力，这让深圳的教育改革始终处于国内领先地位。”

　　对于深圳教育未来的发展，陈如平在“价值判断”“原创探索”“示范引领”三个方面给出了建议。

　　在价值判断方面，他建议，深圳基础教育未来不仅要在基础操作、路径方法和手段层面进行改革，更要立足现在，面向未来。“尤其要面向未来经济、科技、人工智能等多方面来思考整个教育发展的方向问题、目标的设计以及价值判断的问题。”陈如平举例说，人工智能背景下的学校、课程、课堂是什么样？学生的发展，该是什么样态？这些问题都需要作价值判断和深入思考。

　　陈如平希望深圳各级各类教育继续做更多原创式的探索。特别要思考在粤港澳大湾区大背景下，如何延续深圳创新的优势；如何走出与内地、港澳不一样的富有深圳创新特色的发展模式。

　　在示范引领方面，陈如平希望深圳教育能将自身的创新经验、做法、思想，通过粤港澳大湾区合作平台辐射出去、推广开来，进而在全国起到示范引领的作用。

　　陈如平对深圳开放式的创新型教育体系也给予了肯定评价。他指出，深圳已逐渐形成一个以城市创新为平台、以企业创新为龙头、以学校创新教育为基础，以构建阶梯式人才队伍培养体系为特征的完整的创新体系，“整个城市对创新力培育和应用的重视，反过来也将极大推动先行示范区的建设。”

　　“教育的创新与经济、科技的创新往往是亦步亦趋的。”在陈如平看来，高新技术企业的扎堆聚集为深圳教育，尤其是科技创新教育，创造了良好的外部环境和整体氛围。具体来说，科技能带来教学条件的变革，学校可通过运用现代化教育信息技术，加速教学硬件设计和新课程开发，为学生敲开创造的大门。

　　他认为，深圳可以在科技创新教育上起“示范引领”作用，因为深圳教育在产教融合、校企合作、教学技术的应用转化等方面本身已具备良好的基础，“建设5G智慧校园、打造未来学校范式……深圳在推动科技和教育深度融合已有鲜活的例子。下一步，深圳可以借助城市在信息技术、新材料方面的资源优势，在促进前沿技术融入学校的教学和管理方面，做出示范和表率。”陈如平说。

　　教育部教育发展研究中心教育体改研究室主任 王烽

　　深圳应发挥基础教育先行示范辐射作用

　　“深圳的基础教育要高起点、高规格、高层次办学，培养出一批能真正适应未来、发展社会、引领世界的人才；要集聚优质教育资源，共同推动湾区教育合作发展，打造湾区国际教育新高地。”王烽说。

　　王烽认为，深圳在基础教育改革创新上一直在进行大胆探索，未来应该继续争当基础教育发展先行示范区，实现幼有善育、学有优教，树立民生幸福标杆。

　　在他看来，深圳地处粤港澳大湾区核心，深圳教育在某种程度上代表着粤港澳大湾区教育发展的水平，更是中国特色社会主义教育走向世界的桥梁，“为此，深圳更应该将自身发展优质教育的实践探索，总结提炼成优质教育特色经验，从经济上的‘先进带后进’走向教育上的‘先进带后进’，发挥基础教育先行示范的辐射作用，带动整个粤港澳大湾区乃至全国的基础教育提质增效”。

　　深圳教育应该在哪些方面先行示范？该如何做？王烽认为，深圳建设中国特色社会主义先行示范区，在教育上要对标《中国教育现代化2035》各项目标，在落实方面走在前列，“深圳教育发展要对标世界最先进的教育水平，包括国内做得好的地方，都要吸收借鉴。2035年，我们国家的总体目标是要到发达国家的前列，深圳肯定要办出世界最好的教育，这是国家赋予它的使命。”

　　在王烽看来，最好的教育是能提供均衡有质量的基本公共教育服务，满足多样化个性化教育需求，“实际上对老百姓来说，政府办成这两件事就可以了，但是这两件事情不容易办成”。

编辑： 罗予岐

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