广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东校园足球工作成果突出，五年建特色校1540所

2019-12-31 08:20 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　29日，广东省青少年校园足球总结系列活动在广州体育学院举行。活动对5年来我省青少年校园足球发展的成绩和经验进行了阶段性总结，引导我省校园足球快速健康发展。近5年来广东省创建全国校园足球特色校1540所，获批全国校园足球试点县（区）6个，校园足球普及工作取得阶段性成果。本次活动还评选出开展校园足球工作表现突出的县（区）和大中小学校，对长期耕耘在青少年校园足球领域的各界人士予以表彰与鼓励。

　　记者从活动现场了解到，全省校园足球普及工作成效明显、竞赛体系基本建立、保障条件明显改善、交流活动开展活跃，为广东校园足球乃至广东足球的改革发展夯实了基础。5年来，广东省各级财政不断加大投入，新建、改建、扩建校园足球场地3900余块。创建全国校园足球特色校1540所，省级推广校2696所。全国校园足球试点县（区）6个、改革试验区3个、“满天星”训练营3个，省级校园足球试点县（区）41个。

　　在广东省青少年校园足球总结活动上，省青少年校园足球工作领导小组组长、省教育厅厅长景李虎发表讲话，他说，5年来，在省委、省政府的统一谋划和部署下，在省青少年校园足球工作领导小组各成员单位协同发力下，在各市校足办的扎实推动落实下，我省基本建立并不断完善了一整套校园足球制度体系，初步形成了具有广东特色的校园足球发展路径。景李虎指出，在接下来的校园足球推进工作中希望大家继续守初心、担使命，加快校园足球治理体系建设和治理能力提升，在发挥校园足球组织力量、加强内外交流、强化师资队伍建设、加大教体融合力度、提高普及水平和竞赛水平、引领学校体育综合改革发展等方面，谱写广东校园足球改革发展新篇章。

　　发展青少年校园足球是中国足球事业发展的基础性工程，是全面推进学校体育综合改革的探路工程。广州体育学院院长刘永东介绍，自2016年以来，广体率先成立《中国足球改革发展总体方案》颁发后全国首家足球学院，为广东省开展青少年校园足球提供了强大的智力支持，到目前为止，共培训全国校园足球骨干教师共450人，广东省校园足球各类从业人员6000余人次。培养了20多名国家健将级运动员，拥有郑智、郜林、张琳芃、曾诚等多名国家队队员。培养了1名国家级、8名国家预备级、81名国家一级、74名国家二级、63名国家三级足球裁判员。今年，学校教师李海新荣膺2019年中超联赛最佳裁判员“铜哨”，为全省乃至全国足球裁判员的梯队建设夯实了基础。

　　本次总结活动还评选出3个优秀试点县（区），1名优秀试点县（区）长，20所优秀特色学校，38名优秀特色学校校长，44名优秀校园足球教师，24名优秀校园足球教练员，9名优秀校园足球裁判员， 24名校园足球“未来之星”，6个优秀组织奖、3个校园足球“感动人物”奖。

　　【来源】南方号“广东教育头条”

　　【记者、摄影】杜玮淦

　　【通讯员】李漩

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第25期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话： 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235