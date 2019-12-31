广东校园足球工作成果突出，五年建特色校1540所

近5年来广东省创建全国校园足球特色校1540所，获批全国校园足球试点县（区）6个，校园足球普及工作取得阶段性成果。

29日，广东省青少年校园足球总结系列活动在广州体育学院举行。活动对5年来我省青少年校园足球发展的成绩和经验进行了阶段性总结，引导我省校园足球快速健康发展。近5年来广东省创建全国校园足球特色校1540所，获批全国校园足球试点县（区）6个，校园足球普及工作取得阶段性成果。本次活动还评选出开展校园足球工作表现突出的县（区）和大中小学校，对长期耕耘在青少年校园足球领域的各界人士予以表彰与鼓励。

记者从活动现场了解到，全省校园足球普及工作成效明显、竞赛体系基本建立、保障条件明显改善、交流活动开展活跃，为广东校园足球乃至广东足球的改革发展夯实了基础。5年来，广东省各级财政不断加大投入，新建、改建、扩建校园足球场地3900余块。创建全国校园足球特色校1540所，省级推广校2696所。全国校园足球试点县（区）6个、改革试验区3个、“满天星”训练营3个，省级校园足球试点县（区）41个。

在广东省青少年校园足球总结活动上，省青少年校园足球工作领导小组组长、省教育厅厅长景李虎发表讲话，他说，5年来，在省委、省政府的统一谋划和部署下，在省青少年校园足球工作领导小组各成员单位协同发力下，在各市校足办的扎实推动落实下，我省基本建立并不断完善了一整套校园足球制度体系，初步形成了具有广东特色的校园足球发展路径。景李虎指出，在接下来的校园足球推进工作中希望大家继续守初心、担使命，加快校园足球治理体系建设和治理能力提升，在发挥校园足球组织力量、加强内外交流、强化师资队伍建设、加大教体融合力度、提高普及水平和竞赛水平、引领学校体育综合改革发展等方面，谱写广东校园足球改革发展新篇章。

发展青少年校园足球是中国足球事业发展的基础性工程，是全面推进学校体育综合改革的探路工程。广州体育学院院长刘永东介绍，自2016年以来，广体率先成立《中国足球改革发展总体方案》颁发后全国首家足球学院，为广东省开展青少年校园足球提供了强大的智力支持，到目前为止，共培训全国校园足球骨干教师共450人，广东省校园足球各类从业人员6000余人次。培养了20多名国家健将级运动员，拥有郑智、郜林、张琳芃、曾诚等多名国家队队员。培养了1名国家级、8名国家预备级、81名国家一级、74名国家二级、63名国家三级足球裁判员。今年，学校教师李海新荣膺2019年中超联赛最佳裁判员“铜哨”，为全省乃至全国足球裁判员的梯队建设夯实了基础。

本次总结活动还评选出3个优秀试点县（区），1名优秀试点县（区）长，20所优秀特色学校，38名优秀特色学校校长，44名优秀校园足球教师，24名优秀校园足球教练员，9名优秀校园足球裁判员， 24名校园足球“未来之星”，6个优秀组织奖、3个校园足球“感动人物”奖。

【来源】南方号“广东教育头条”

【记者、摄影】杜玮淦

【通讯员】李漩