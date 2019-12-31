广东外国留学生工作委员会2019年有哪些亮点？

12月27日，广东省高等教育学会外国留学生工作委员会年度工作总结会在深圳大学举行，回顾2019年外国留学生工作成效。

12月27日，广东省高等教育学会外国留学生工作委员会年度工作总结会在深圳大学举行，回顾2019年外国留学生工作成效。

2019年，该委员会积极协助承办广东省公共外交协会在广外和南方医举办2018年和2019年“魅力广东、助我圆梦”在粤国际学生交流活动，负责组织策划全国高等教育博览会“学在中国”图片展活动，组织开展“我眼中的广东”在粤国际学生作文、摄影作品征集活动，承办2019非洲在华留学生就业交流活动等多项工作，取得丰硕成效。

在会上，未来，该委员会启动打造留学广东“五个一”项目：

1.一个论坛—学术平台：启动“留学广东”年度研究课题申报、开启“留学广东”年度学术论坛，编撰“留学广东”年度研究成果汇编，鼓励省内同行在来华留学教育领域的学术研究。

2.一项活动——实践平台：创造“我的广东故事”，学会每年组织一次“留学广东—印象岭南”精品学生活动。

3.一本书——交流平台：每年出版“我眼中的广东”来粤留学生征文和摄影作品集。

4.一个网站——宣传平台：打造留学广东宣传窗口和交流平台，筹建 “留学广东”网站和微信公众号，扩大留学广东社会影响力。

5.一次培训——学习平台：坚定服务意识，定期开展在粤留学生教育管理业务培训，同时继续做好广东高校来华留学教育年度评优。

中国高等教育学会外国留学生管理分会理事长刘京辉 、广东省教育厅副厅长朱超华、深圳大学副校长王 晖等领导出席。

【来源】南方号“广东教育头条”

【记者】姚瑶