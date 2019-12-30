多所高校试水本科生“导师制”

如今，不少高校就开始为本科生配备导师，这些导师不仅有“青椒”，还有长江学者、院士等“学术大咖”。

“在学业发展上，导师是我这个‘小白’在科研路上的引路人。”

秦梓杰是北京科技大学的大二学生，自去年踏入大学校门起，他就有了自己的“全程导师”——同一学院的讲师冯凯。过去一年，他和导师交流频繁，不仅收获了学业和生涯规划方面的建议，还在导师指导下参与了科创项目。

说起导师对自己的帮助，秦梓杰表示：“在导师的带领下，我逐渐走进了科研的世界。导师还以亲身经历告诉我，在大学里要端正学习态度，并对我提出了四点要求：一是按时上课，二是独立完成作业，三是要保证一定的自习时间，四是适当参加课外活动，注重提升综合素质。”

前不久，北京科技大学举办了一场本科生全程导师制工作研讨会。中国青年报·中国青年网记者了解到，这项制度自去年开始全面实施。据北京科技大学校长杨仁树介绍，这项新制度有两个关键词：一是全过程，即本科生导师制贯穿大学本科一年级到四年级，突出“全程”指导；二是全覆盖，即本科生全程导师制在全校范围内全面推开，为每名本科生配备导师，覆盖学校全部院系和所有专业。

据悉，目前，北京科技大学1360名专任教师担任10638名大一至大三本科生的导师，其中，长江学者、国家杰青、青年长江学者等担任导师的比例是100%。

如今，不少高校就开始为本科生配备导师，这些导师不仅有“青椒”，还有长江学者、院士等“学术大咖”。

2017年，招收首批本科生的中国社会科学院大学宣布，对本科生的培养将采用“师徒制”指导模式，为每名本科生设置学业导师。中国社会科学院大学为本科生遴选出的186名学业导师，绝大多数是博士生导师。确定“师徒”名单后，每位学业导师将负责带领1至5名本科学生。

2019年，东南大学发布的《2020一流本科教育行动计划》推出导师制，为本科生配备包括硕导、博导和院士等在内的优秀导师，为本科生搭建最好的指导平台，在潜移默化中培养本科生的学术素养和规范。东南大学每年的本科招生人数在4000名左右，导师制实行后，平均每名导师指导每个年级的两名本科生。

而从今年的秋季学期开始，中国人民大学全面实施“导师领航”系列项目。除了已有的学业导师制、新生研讨课以外，今年中国人民大学按照“三全育人”的思路启动实施新生导师引航计划，为每一名本科新生配备成长导师，全方位指导学生成长发展。

这一制度，让高校教师与学生的距离拉得更近。

北京科技大学机械工程学院教师孙志辉如今负责指导11名本科生，他经常与学生们通过面对面、沙龙、微信等方式进行沟通。孙志辉表示，这项工作让自己增加了一些压力，也多了些分享快乐的途径。

为本科生配导师能起到什么样的效果？

北京科技大学对此进行了数据统计和相关调查。据介绍，这项制度产生了不少积极正面的效果：在学业上，13个本科招生学院中，有8个学院大一必修课的不及格率降低；在竞赛方面，截至今年11月底，2019年竞赛获奖比2018年增加402人次，增加了13.65%，获得国家级以上奖项的学生增加了122人次，增加了23.06%，教师指导本科生参加各类竞赛积极性增强。

为了解导师制一年来的实施情况，从学生视角发现相关工作中可能存在的问题，北京科技大学还针对2017、2018级本科生进行了问卷调查，发放调查问卷7187份，回收有效调查问卷3692份。结果显示，68.96%的学生表示与导师沟通良好，学生认为导师在专业引领、帮助适应大学生活、培养学习兴趣方法、提高思想品德等方面帮助比较大。

在最近的一次沟通中，冯凯提议让秦梓杰制定一份生涯规划，确定自己的发展方向。

“他告诉我，迷茫时可以多看看身边同龄人都在做些什么，给自己一些不同角度的思考，明白自己当下所处的人生阶段，清晰自己的未来目标和发展方向。相信在他的帮助下，我会在未来走得更远，发展得更好。”秦梓杰说。