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182项目上榜！来看广东这些教育创新成果

2019-12-30 08:37 来源：南方网 钟哲
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　　27日，由广东省教育促进会、南方日报社、广东广播电视台、广东教育学会、广东教育杂志社联合主办，广东新安职业技术学院协办的第30届广东省中小学教育创新成果奖颁奖大会在广州举行。本届共收到申报的创新成果奖项目624项，最终评出获奖项目182项，其中一等奖10项，二等奖36项，三等奖136项。

　　东莞市教育局教研室联络员朱河清、中山市教育局教研室联络员冯继有、茂名市教育局教研室联络员伍尚康、肇庆市端州区教育局联络员杨晓红被评为优秀联络员。

　　广东省中小学教育创新成果奖是由已故人民教育家、广东省原副省长王屏山倡导和设置的。从1990年创立至今，已经连续举办30届，评奖范围涵盖了幼儿园、普通中小学和中等职业技术学校的教育管理和学科教学，为推动广东基础教育创新发展作出了巨大贡献。自举办以来，累计接收超过10000项申报，逾10万人次教师获益。

　　颁奖大会后，广东省教育促进会党支部召开专题组织生活会。广东省科协党组成员、专职副主席吴焕泉在会上表示，省教育促进会坚持举办了30届教育创新成果奖，成果难能可贵，经验值得推广。省科协将对此项教育创新成果奖进行宣传，号召全省科技工作者参与到这项活动中来。

　　【来源】南方号“广东教育头条”

编辑： 罗予岐

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