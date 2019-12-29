首推托育服务指导意见 多措并举改善“入园难”

2019年这一年，学前教育领域热闹纷呈，发展与变革是主题词。其中，备受关注的0-3岁婴儿托育服务的指导意见出台，激起千层浪，在此之前，关于这一行业的政策几乎是空白。

2019年这一年，学前教育领域热闹纷呈，发展与变革是主题词。其中，备受关注的0-3岁婴儿托育服务的指导意见出台，激起千层浪，在此之前，关于这一行业的政策几乎是空白。

另一边，幼教领域的改革在不断持续。“全面二孩”政策实施以来，首批“二孩”今年9月到了读幼儿园的年龄，可入园难成为首个难题。对此，广东建立了学前教育学位需求预警机制，对各地学前教育需求情况进行月报；广州也出台新政，明确到2020年，将新办约580所公办幼儿园，增加17.5万个学位，公办园在园幼儿数占比将超过50%。

A、托育服务有了“国家级”指导意见

今年的学前教育领域，最受关注的莫过于3岁以下托育服务指导意见的出台。2019年5月，国务院办公厅下发了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(以下简称《意见》)，为此前处于政策空白期的0-3岁托育服务行业，首次提供国家级的发展指导意见。

《意见》提出，通过加强对家庭、社区、婴幼儿照护服务机构三方的支持和规范，到2020年，初步建立婴幼儿照护服务的政策法规体系，建立一批有示范效应的婴幼儿照护服务机构。到2025年，基本健全婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系，基本形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系。

这一《意见》的出台，被业内称为“靴子落地”，甚至有人称它意味着“新幼托时代”的来临。随着这一意见的出台，国内婴幼儿托育行业受到极大关注，有机构预测，将会有更多家长考虑将孩子送至托育机构，也会有更多资本进入这一行业，《意见》出台后，就有机构预计2019年中国托育市场规模将突破1700亿元。

不过，也有分析认为，利好政策容易让创业者盲目乐观。目前我国市场上的托育中心几乎没有专业独立的培育体系，基本上是幼儿园、早教、家政育婴等既有模式的延伸。此外，国内婴幼儿托育行业专业人才的缺乏，幼师培养内容大部分针对3岁以上的儿童群体，加上整个行业待遇较低，难以吸引优秀人才，也会制约这一行业的发展。

B、广东建学前教育学位预警机制

2019年9月，“全面二孩”政策后的首批“二孩”加入“入园大军”，一时间，幼儿园学位成了大困扰。

“小区60多个孩子没学上了……”今年5月底，广州番禺万科红郡幼儿园的摇号结果让市民王女士不知所措。“辛辛苦苦买了套房，结果娃上不了小区配套幼儿园。”

王女士告诉记者，她所在的小区有20栋楼，一梯6户，参与摇号的适龄幼儿有240多名，但小区配套幼儿园却只能提供180个学位。

学位缺口在不少地方都存在。肇庆市鼎湖区机关幼儿园是广东省一级幼儿园，今年该园面向社会计划招生125人，但报名人数就高达400余人，比例为1：3.2，学位需求较往年大幅提升。

为了扩大学位供给，广东各地积极探索通过做大增量、盘活存量等多种方式增加公办幼儿园教育用地供给，扩充公办幼儿园学位资源；引导社会力量多办普惠性幼儿园，并认定和扶持一批普惠性民办幼儿园；采取针对性措施治理城镇校区配套幼儿园。预计2019年全省学前教育新增学位需求为18万-24万个之间。

特别值得一提的是，广东建立了学前教育学位需求预警机制，从今年3月开始，对各地学前教育学位需求情况进行月报，并将学位预警信息向社会公开，引导市民提前做好入园准备。

C、小区配套园要变公办或普惠园

事实上，为了解决“入园难”、“入园贵”的问题，从国家到地方都下了大功夫。截至2018年年底，全国共有幼儿园26.7万所，在园幼儿4656万人，教职工453万人，与2010年相比，幼儿园数量增加了77.3%，在园规模增加56.4%，教职工数量增加了145%。

普及和普惠的程度更加明显。2018年，全国学前三年毛入园率为81.7%，比2010年提高25.1个百分点，年均增长超过3个百分点；普惠化程度也不断提升，小区配套幼儿园要办成公办园或普惠性民办园。

2019年1月，国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》，部署各地对城镇小区配套园进行全面摸底排查，针对规划、配建、移交、使用不到位等问题，采取补建、改建、新建、置换等措施，确保小区配套园提供普惠性服务。与此同时，挖掘潜在资源扩大增量。

8月，教育部部长陈宝生在做《国务院关于学前教育事业改革和发展情况的报告》时指出，由于多种原因，目前学前教育仍是我国教育体系的薄弱环节，发展不平衡、不充分的矛盾在学前教育领域表现还比较突出，“入园难”和“入园贵”的问题在一定程度上仍然存在，与人民群众的期待还有一定差距。当前面临的突出问题如普惠性资源短缺。下一步将继续做好城镇小区配套园治理。推动各地按照“一事一议”、“一园一案”的原则，积极稳妥推进治理工作，切实疏通 城镇普惠性资源供给的堵点，回归城镇小区配套园的公共服务属性，破解 “入园难”、“入园贵”难题。

D、明年广州将新增公办园学位17.5万个

为了破解“入园难”、“入园贵”的难题，广东广州将学前教育纳入优先发展，今年10月，广州市人大常委会通过了《广州市人民代表大会常务委员会关于促进我市学前教育普惠优质健康发展的决定》，明确提出：到2020年，全市公办幼儿园学位新增17.5万个，公办幼儿园在园幼儿数占比提高至50%以上。

据悉，截至今年10月，广州全市幼儿园1821所，在园幼儿49.9万人，其中公办幼儿园在园幼儿数仅占32.3%。综合广州市发展改革委、卫生计生委、教育局有关人口出生预测数据，到2020年广州需新增约17.5万个公办学位才能达到公办幼儿园在园幼儿数占比50%的目标，人口密集城区学位缺口较大。此外，广州幼儿园师资缺口约为1.8万名。

为了填补人才缺口，广州市教育局正加速筹办广州幼儿师范专科学校，力争年底开工建设。目前学校选址落户广州科教城，预计在两年内建成。据介绍，当前，广州正积极推动学前教育发展，储备学前教育高水平人才，提高普惠性幼儿园的保教质量。在广州市学前教育第三期行动计划期间，广州计划培训普惠性幼儿园园长逾两百人。

数说

2018年，全国共有公办园（含企事业单位办园、军队办园、街道办园和村集体办园）10万所，占37.8%，公办园在园幼儿2016.6万人，占43.3%；共有民办园16.6万所，在园幼儿2639.8万人；共有普惠性民办园8.2万所，占民办园总数的49.5%，普惠性民办园在园幼儿1386万人，占民办园在园幼儿总数的52.5%；全国普惠性幼儿园覆盖率为73.1%，比2016年增长5.8个百分点（从2016年才开始统计普惠性幼儿园覆盖率）。

以广东为例，截至2018年年底，全省在园幼儿总数达449.11万人，其中，公办幼儿园在园幼儿数达136.06万人，占30.29%；普惠性民办幼儿园在园幼儿数达204.50万人，占75.83%。