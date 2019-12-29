改革进入深水区 职业教育迎来“黄金时代”

伴随着相应的配套文件落地，我国打出了办好职业教育的政策“组合拳”，职业教育正步入快车道，迎来黄金发展期。

2019年，对于中国的职业教育来说是一个非常重要的年份。从1月起，在不足4个月的时间内，国家关于发展职业教育的重要政策和措施接连出台，可以说开启了中国职业教育的新篇章。其中，国务院印发的“硬核”文件《国家职业教育深化改革实施方案》（“职教20条”）明确，职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。伴随着相应的配套文件落地，我国打出了办好职业教育的政策“组合拳”，职业教育正步入快车道，迎来黄金发展期。

关键词：职教20条

锻造大国工匠，奠基中国制造

2019年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，这是国家层面上对职业教育实施改革的纲领性文件。其中有一个重要的观点值得关注，这就是《方案》开篇的第一句话：“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”。

这意味着，从国家层面进一步明确了职业教育和普通教育的定位，不管普通教育还是职业教育都是教育的一部分，只是不同的类型，而且是同等重要的。

当前世界经济的竞争，很大程度上是科学技术和制造业的竞争。推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，必须建设一支高素质的产业工人队伍，培养更多的“大国工匠”。

“职教20条”对深化职业教育改革作出重要部署，针对一些多年来未解决的困扰甚至阻碍职业教育发展的关键性、核心性问题，提出了一系列突破性的解决方案。在职业教育地位、职业教育国家标准、“双师型”师资队伍、校企合作、毕业生待遇、学生“一专多能”等多个方面提出具体要求，并实现突破。

广东出台《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019—2021年）》，明确今后3年广东职业教育的发展路线。

《行动计划》明确实施省属职业院校集团办学，组织部分省属高职院校和中职学校联合组建若干教育集团，增加高等职业教育学位，扩大高等职业教育招生规模。到2021年，全省中职学校数量将从464所整合到350所左右。通过组建教育集团，新增12万个以上高职学位。中职毕业生升学率达到30%，本科高校招收高职院校毕业生人数比2018年翻一番。

关键词：教育现代化2035

开展多类型多形式职工继续教育

在《国家职业教育改革实施方案》发布的同时，中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》，为到2035年总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国制定了发展蓝图。

其中关于职业教育的要求从教育现代化的总体目标，到多项具体战略都有充分的体现。《国家职业教育改革实施方案》与《中国教育现代化2035》明确的目标是相互衔接的。

《中国教育现代化2035》在总体目标中提出“职业教育服务能力显著提升”；在发展中国特色世界先进水平的优质教育战略任务中提出“健全职业教育人才培养质量标准，制定紧跟时代发展的多样化高等教育人才培养质量标准”；在构建服务全民的终身学习体系的战略任务中提出“建立健全国家学分银行制度和学习成果认证制度。强化职业学校和高等学校的继续教育与社会培训服务功能，开展多类型多形式的职工继续教育”。

特别是在提升一流人才培养与创新能力战略任务中提出：“加快发展现代职业教育，不断优化职业教育结构与布局”“推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合，集中力量建成一批中国特色高水平职业院校和专业”“引导高等学校和职业学校及时调整学科专业结构。加强创新人才特别是拔尖创新人才的培养，加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重”。这一要求进一步表明了在培养一流人才的战略任务中，职业教育同样承担着重要的任务，这也充分体现了普通教育和职业教育同样重要的地位和作用。

关键词：百万扩招

广东高职扩招8.12万人

作为落实《国家职业教育改革实施方案》的重要举措，今年的《政府工作报告》提出，高职院校大规模扩招100万人，扩大高职院校奖助学金覆盖面、提高补助标准，设立中等职业教育国家奖学金等。

为完成扩招工作，教育部随之下发《高职扩招专项工作实施方案》，高职扩招进入了实施阶段。

这100万人招生计划重点布局在优质高职院校、发展急需和民生领域紧缺专业、贫困地区。方案取消高职招收中职毕业生比例限制，允许符合高考报名条件的往届中职毕业生参加高职院校单独考试招生。针对退役军人、下岗失业人员、农民工、新型职业农民等群体单列计划，为各类群体提供灵活多样的升学和培养模式。

今年，广东扩招人数为8.12万。为了招考顺利进行，广东出台一系列新政。2020年省级以上财政资金将按每生2000元的标准对有关招生院校进行奖补，支持和鼓励有条件的高职院校根据人才培养模式改革等情况对试点班学生给予学费优惠。另外，报考幼儿园教师学历提升计划的公办和民办幼儿园在职教师，毕业后，符合相关条件和要求的，可申请享受高校毕业生到农村从教上岗退费政策；退费标准为每人每年最高8000元，退费年限为3年。

与此同时，在教学方面也进行了一系列的探索与尝试。省教育厅相关负责人表示，招生院校采取适合社会人员、方便就学、灵活多元的教学模式，实行工学交替等弹性学习形式，探索线上与线下混合教学和网上教学，实施学分制管理改革。

关键词：职业本科

首批15所本科职业大学获批成立

在学校层面，部分高职学院承担起了“探索职业教育发展新路径，进一步完善职业教育体系，推动职业教育高质量发展”的任务。

今年6月，教育部正式发函，同意15所高职学院更名为“大学”，同时升级为本科院校，成为国内首批本科“职业大学”。15所院校分布在10个省份，山东省有3所，广东、陕西、江西各有2所，福建、广西、海南、河南、四川、重庆各有1所。以广东省为例，更名后的广东工商职业技术大学和广州科技职业技术大学分别有10个本科专业已经在今年正式启动招生。

其实，早在2018年12月，教育部明确全国15所职业学院升格为本科层次职业学校，开展本科层次职业教育试点。而本次高职升本出现了新变化，国家教育部明确提出了“升格为本科层次职业学校”，同时升本后名称均保留了“职业”二字，这在高职升本科中从未出现。

另外，记者了解到，为了适应社会的发展变化，各职业学校在专业设置上也进行了相应调整。比如随着人工智能、新能源汽车和大数据安全的火爆，广东省的职校对专业进行改造升级，开设了大数据运维、新能源汽车和数据安全等相关专业。

关键词：奖学金

优秀中职生 也能享受国家奖学金

结合高职扩招，同时也为提升职业教育吸引力，从今年开始，职业教育学生资助又出台了新政策，中等职业学校迎来了国家奖学金。

今年7月10日，教育部宣布设立中等职业教育国家奖学金，用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校生中特别优秀的学生，每年奖励2万名，奖励标准为每人6000元；据了解，此前，国家奖学金只限于普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校等高等教育领域。

据了解，从秋季学期开始，多个省市已经设立中等职业教育国家奖学金，奖励全日制在校生中特别优秀的学生。广东从2019年起设立中等职业教育国家奖学金，扩大高等职业院校奖助学金覆盖面，提高补助标准。