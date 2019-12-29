人才紧缺，招生却难 本年度最火专业有点尴尬

“家政专业”成了2019年最火的专业。在社会急需、利好不断的背景下，家政专业真的火了吗？

12月24日，浙江省教育厅官方微信号“教育之江”发布消息：教育部鼓励72所高校新开设家政专业。而且在国务院办公厅及教育部的文件中，今年多次提及家政专业，相关话题还多次占据网络热搜和头条！

“家政专业”成了2019年最火的专业。在社会急需、利好不断的背景下，家政专业真的火了吗？

宁波卫生职院：开办专业7年，每届流失10多名学生

昨天，记者采访发现，浙江不少高校和职业院校这几年陆续开设过家政专业，但由于招生困难等原因，现在大多都已停招。

2012年，宁波大学率先开展家政学成人高等学历教育试点，鼓励宁波大学女子学院走短期培训与学历教育相结合的路子，参照高职“双元制”模式或单招单考模式，探索招收家政学成教专业学生，当时招收2个班100人。

“我们已经不办了，好像就办了2期。这个是专科，宁波大学后来不办专科了，所以停了。”昨天，宁波大学继续教育学院负责老师告诉钱报记者，宁波大学女子学院还在举办家政服务类的各类短期技能培训班，帮助地方提高从业人员的素质，但已经是非学历教育。

“我们是全省首先开设并招生家政服务与管理专业的高职院校，也是目前省内唯一一家正在招收家政专业的高职院校。”昨天，宁波卫生职业技术学院家政服务与管理专业负责人、宁波家政学院副院长朱晓卓说。

今年3月，宁波卫生职业技术学院的家政服务与管理专业办学经验，入选全国家政服务业发展典型案例。这是唯一一个高校家政专业办学经验的入选案例。

“目前在校生共125名，大三25名，大二40名，大一60名。而这几年每届的招生计划约80个，很多学生转专业转走了，一般每届都会流失10多名学生。”朱晓卓透露，每年家政专业招生形势不容乐观。

2013年9月，宁波卫生职业技术学院首次招收全日制高职层次的家政服务专业学生，招生计划100名，而实际报到只有38人，不少学生还是从其他专业调剂过来的。

人们对家政行业的误解其实是阻碍很多人报考该专业的重要原因。家政也需本科生？这个专业是培养高级保姆吗？其实并不然。

据介绍，家政学专业的学生不仅要学习哲学、历史、文学、数学、体育、英语、社会学等基础课程，而且要开设许多女校特色课程，如女性学、现代礼仪。此外，还要开设家政专业教育课程，如家政学概论、教育学原理、国学基础、家庭信息管理、生活哲学、现代居家设计、家庭营养学、家庭婚姻学等。当然也要进行家政实务的培训，几年的大学时间是满满当当的。

比如，宁波卫生职业技术学院的家政服务与管理专业定位为“健康+家政”，以培养具有健康服务能力的家政企业管理人员为目标，根据行业发展趋势设置了老年照护与管理、病患照护与管理、母婴照护与管理3个方向。平时课堂上，一位《家政学原理》老师会和学生们讲王熙凤，但没有把王熙凤当成文学人物来分析，也不是在品读《红楼梦》，而是把王熙凤当成一个管家。

“如果长期招不满人，办学经费就会受到影响，学校也会考虑停办这个专业。”朱晓卓说。

除了招生这个进口问题，还有就业这个出口的困局，行业发展不规范等市场短板也比较明显。“家政服务大型企业难寻，很多都是小、乱、散，甚至有些租个房间，放张桌子，拉根电话线，就开业了，人员流动率大。”

朱晓卓曾想招几位行业资深人员担任外聘教师，但根本找不到合适的人选，“很多都只有初中、高中学历，专业能力并不高，也没有相关职称。”

浙江树人大学：本科家政招生曾出现断届，计划恢复

记者了解到，我省比较早开设家政专业的还有浙江树人大学，该校是浙江省家政服务人才培养培训联盟的理事长单位，在1994年成立家政学专业，当时是3年的专科专业；2003年，社会工作专业中开设家政方向（本科）；2014年，工商管理专业开设家政与社区管理方向；2015年，设置了老年服务与管理专业；2017年，新建的护理学本科专业也有一部分面向家庭和老年服务的方向。该校几个与家政方向相关的专业每年共招生本科生100余人，专科生300余名。

浙江树人大学家政学研究中心主任朱红缨告诉记者：“由于生源等问题，工商管理专业里开设的家政与社区管理方向，目前在校生出现了断届，也就是说，有大三大四的学生，却没有工商管理专业家政与社区管理方向大一、大二的学生。”

虽然困难重重，改变正在发生。朱红缨透露，浙江树人大学有计划恢复以“家政”名义设置的家政学专业。

就业环境也在悄悄变化，据记者了解，2016年6月，宁波卫生职业技术学院首届家政服务专业学生毕业，其中有超八成学生在家政服务领域就职。今年，毕业三年后的这届学生，还在家政相关行业工作的达到五成以上。另一方面，有意向设置家政相关专业的高校也多起来了。“去年开始，来我们这参观考察的兄弟院校多起来了，不包括电话咨询的，今年我接待过至少7家。”朱晓卓说。

记者采访中，家政专业学生们还是有信心的，“社会分工日益精细化，杭州月嫂工资基本都要1.5万元起步了，三年学习，我们可是专业人才。”还有准毕业生表示：“我想自己创业，开个家政公司。”