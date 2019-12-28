2020年普通高等学校招收中职毕业生考试本周末进行！这些时间安排与你相关

广东省2020年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试将于2019年12月28-29日进行，

广东省2020年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试（简称“3+专业技能证书”文化课考试）将于2019年12月28-29日进行，考试科目包括语文、数学、英语三科。

报考本科层次院校的考生还需参加招生院校自行组织的职业技能测试。在全省统一文化科目考试成绩达到省招生办公布的本科资格线后，考生需在志愿填报系统填报本科院校志愿，并报名参加由招生院校组织的职业技能测试。具体报名、资格审核、职业技能测试等安排详见有关招生院校的招生章程。

具体时间安排如下：

2019年12月28日-29日，进行全省统一文化科目考试，各高校编制招生计划及专业目录；

2020年1月中下旬，进行全省统一文化科目考试评卷；

1月下旬，各高校公布招生章程及招生计划，本科批次院校报送并公布招生录取工作方案及职业技能考核大纲，做好招生宣传发动；

2月，公布全省统一文化科目考试成绩，组织考生填报志愿；

3月初，填报本科批次院校志愿考生报名并参加院校组织的职业技能测试；

3月上旬，本科批次院校向省招办报送资格审核合格考生名单、职业技能测试成绩及综合成绩；

3月下旬，组织高校进行招生录取，并发放录取通知书。

以上时间安排可能会根据我省春季高考录取工作安排及各招生院校实际情况进行调整，具体安排以省教育考试院、省招生办及各高校的通知为准，请考生密切留意省教育考试院公布的信息。

（来源：广东省教育考试院）