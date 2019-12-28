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高职“双高计划”应关注融合发展

2019-12-28 08:39 来源：光明日报
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　　教育部、财政部日前公布了197所中国特色高水平高职学校和专业建设计划（以下简称“双高计划”）建设单位，正式拉开了落实“职教20条”下好职业教育“一盘大棋”的序幕。如果说2006年启动的国家示范性高职院校建设是“平原上立旗杆”，那么当前跨入新赛道后的“双高”建设，可以说是“高原上起高峰”，需要“双高”建设院校立足职业教育作为一种教育类型的新建构，强化服务产业能力的新要求，聚力关键突破，舞好改革龙头，切实推动高水平建设和高质量发展。

　　现在看来，示范校建设通过打造一批核心的示范专业，带动和辐射其他专业发展，专业之间的协同性、整合度并不高。“双高”建设则需要通过专业与专业之间，专业群与产业链之间，专业集群与产业集群之间的融合发展，更好地适应新技术引发的快速职业迭代，提升职业教育服务产业发展的能力。

　　因此，当务之急是重构专业体系。从专业到专业群，是高职院校适应外部产业需求和集聚内部办学资源的一种新变革，也是“双高”建设在专业服务产业发展能力建设上的新突破。要从区域经济发展和产业转型升级的需求导向出发，立足专业群与区域产业群、职业岗位链的对接与融合，遵循逻辑结构科学、产业支撑有力、教学资源集聚的原则，整合优化专业设置，重构学校专业体系，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。

　　同时，要重塑专业治理。专业群依据产业链人才需求进行整合组建，专业集群的办学生态倒逼高职院校改革基层教学组织、优化专业治理结构。要建立学校专业群发展的决策咨询机构，构建基于专业群的人才需求评估和人才培养质量评价体系，完善动态调整、融合发展，能够迅速对接市场的专业群办学机制；要大胆突破传统以专业、教研室等为单位的基层教学组织，组建项目部、事业部、工作室等对接行业企业组织特征的跨专业教学组织，以专业群来统筹校企合作、课程改革、基地建设，提升专业与产业之间的资源融合度、专业群内各专业之间的资源共享度，形成具有调和、互动、柔性等特征的专业治理体系，激发专业办学活力。

　　此外，还要重组教学团队。师资的融合是专业集群发展的关键，要重组形成一支优势互补、结构合理、协同发展的专业教学团队。要突出结构化特征，针对“基础+平台+模块+方向”的专业群课程设置模式，分模块、分类型组建课程教学团队，通过分工协作开展教学资源开发，实施模块化教学。要突出专兼融合特征，通过设立“固定岗+流动岗”吸纳企业工程技术人员、技能大师等向学校流动，探索校企兼职兼薪一体化管理模式，实现互兼、互派、互用，建立校企人员双向流动机制。

　　值得关注的是，高职示范校建设主要从建基地的角度，解决了表面上校企合作的理念和路径问题。“双高”建设更需要凝聚产教融合的主线，从单一的“基地”向综合的“平台”提升，从“虚拟”的合作向“实体”的运作突破，构建校企命运共同体，实现职业教育与产业发展的同频共振。

　　向实体化突破、向一体化提升是当下示范校建设的关键与重点。可以说，从产教融合的体制机制破题出发，支持学校以实训基地、智力资源入股，吸引企业投资，共同组建公司化的生产企业、科研机构等运营实体，才能整合校企优势资源，提升产教融合的活力和可持续发展能力。

　　（作者：王振洪，系金华职业技术学院党委书记、浙江省现代职业教育研究中心首席专家）

编辑： 罗予岐

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