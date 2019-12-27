百年湾区教育为本--全球化与教育现代化研讨会暨江海燕新书发布会圆满举办

百年湾区·教育为本——全球化与教育现代化研讨会暨江海燕同志新书发布会活动正在这里举行，出席活动的主要嘉宾有：广东省人大常委会原副主任佀志广先生、广东文史学会会长江海燕女士、著名历史学家张磊先生、广东教育督导协会会长陈健先生、广东文化传播学会会长柯可先生、谛听总裁书房创始人文迪女士等50多位有关领导、大咖，围绕广东在推进中国特色广东特点的教育现代化发展战略目标的经验教训进行总结性探讨以及对未来的期望。

天高云淡，气候宜人。2019年9月20日下午，广东社科中心三楼多功能厅内众多教育、文化等领域的专家们欢聚一堂，热闹非凡。百年湾区·教育为本——全球化与教育现代化研讨会暨江海燕同志新书发布会活动正在这里举行，出席活动的主要嘉宾有：广东省人大常委会原副主任佀志广先生、广东文史学会会长江海燕女士、著名历史学家张磊先生、广东教育督导协会会长陈健先生、广东文化传播学会会长柯可先生、谛听总裁书房创始人文迪女士等50多位有关领导、大咖，围绕广东在推进中国特色广东特点的教育现代化发展战略目标的经验教训进行总结性探讨以及对未来的期望。

张磊（著名历史学家、广东省澄宇生态伦理研究院院长）

陈健（广东教育督导学会会长）

江海燕（广东省政府原副秘书长、广东文史学会会长）

研讨会结合江海燕同志的新书主旨并围绕着如下议题，有关专家、学者接二连三展开了热烈的探讨：（1）如何优化教育结构建立与区域经济社会发展相适应的教育体系？（2）如何发挥对外开放和粤港澳区域紧密合作的优势？（3）如何深化教育体制改革实现办学体制多元化？（4）如何运用下一代信息技术构建终身教育体系创建学习型社会？（5）如何鼓励和调动社会积极性，共同推进教育现代化？

江海燕同志是一个学者型的官员，曾在团省委、教育厅、地方和省政府担任过领导职务。她的新作《全球化与教育现代化——以广东教育现代化为例》与《教育现代化的理论和实践探索》二书，既有学者的严谨和深刻的洞察力又有行政领导者独到的实践经验总结，确实是全球化视野与本土化实践的完美结合，该书不仅对广东作为中国特色社会主义排头兵、改革开放的先行地、科学发展的实验区的实践有积极的借鉴意义，同时对于推动我国东部沿海、中部和西北部的教育现代化也有积极的借鉴意义。