读懂“中国之治”系列讲堂首场活动在中大举行

12月26日，由省委宣传部、省委教育工委主办的读懂“中国之治”系列讲堂首场活动在中山大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕）12月26日，由省委宣传部、省委教育工委主办的读懂“中国之治”系列讲堂首场活动在中山大学举行，来自中山大学、广州中医药大学、广东工业大学、广东药科大学、星海音乐学院、广州美术学院、广州大学等高校共约500名师生参加了首场活动。

记者了解到，该系列讲堂活动旨在深入学习宣传贯彻习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神和全会精神，引导青年大学生深化对我国国家制度和治理体系发展成就和显著优势的认识。

系列讲堂首场活动现场

活动现场，学习贯彻党的十九届四中全会精神省委宣讲团成员、省社科院副院长赵细康从“中国之治”的奇迹、“中国之制”的特点和优势、坚定中国特色社会主义制度自信等三个方面，作了“从‘中国之制’看‘中国之治’”为主题的报告。他指出我国政党制度的三方面优势，第一，中国共产党的领导保证了中国共产党的执政地位，保证了党的路线、方针、政策的连续性、有效性；第二，中国共产党一直注重加强与其他政党的充分合作，在国家治理等方面积极听取其他政党的广泛意见建议；第三，中国共产党是为人民服务的政党。

赵细康院长作主题报告

“虎门二桥项目成功研发国产化1960mpa主缆索股并3万吨实桥应用；9年研发3万吨应用：中国芯；开启了中国特大跨度桥梁BIM应用先例；十年，南沙大桥从规划变成了实体……”虎门二桥项目原副总工程师鲜荣现身说法，向在场师生展示大桥建设现场图片，他和建设团队十年磨一剑，使虎门二桥从规划变成实体的艰苦过程等码超级工程背后的故事。同时围绕“重大工程建设中的国家制度保障”作了讲述，深入浅出地阐释了国家制度和国家治理体系“坚持全国一盘，调动各方面积极性，集中力量办大事”这一显著优势。

鲜荣工程师作主题报告

中山大学政务学院博士生卜熙表示，读懂“中国之治”课堂是一场“有料又有趣，生动更深刻”的思想盛宴。他从切身实际出发，分享了作为青年学子，为“中国之治”做些什么？他认为就是要做到八个字——“敢于有梦，勤于圆梦”。他希望，当代大学生在大学校园里要敢于有梦，找到最坚定的方向，勤于圆梦，踏实地奉献青春。既立凌云志，也成文武艺，不忘初心，不负时代。

据介绍，从即日起到2020年3月上旬，系列讲堂活动还将组织理论专家和重大工程一线工作者走进华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、华南师范大学、广东外语外贸大学、深圳大学、东莞理工学院、佛山科学技术学院、吉林大学珠海学院等高校，引导广大青年学生进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。