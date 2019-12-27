2020年高尔夫单项招生院校达99所；国内学习高尔夫的青少年已经超过5万人，这些孩子除了成为职业球手，还有投身于高尔夫产业链的广泛可能性。

2020年高尔夫单项招生院校达99所；国内学习高尔夫的青少年已经超过5万人，这些孩子除了成为职业球手，还有投身于高尔夫产业链的广泛可能性。这是日前记者从在广州举行的“高星汇·首届青少年高尔夫教育国际论坛”上获悉的。

来自广东省体育文化对外交流中心、广东省体育产业协会、广东省高尔夫协会、广州体育学院、深圳大学、华南理工大学体育学院等的业内人士，及美国亚利桑那州立大学男队联合主教练阿门·齐拉克西安、华盛顿大学女队主教练玛丽露·马福乐等参与了此次论坛，探讨国内外高尔夫专业的现状及未来发展趋势。

A 省内6所高校高尔夫单项招生

自2016年高尔夫运动被纳入高考招生计划后，近两年来，越来越多的青少年开始加入到高尔夫运动，高尔夫教育已成为学生学业生涯的一条可通之路。据估计，目前国内学习高尔夫的青少年人群约5万人。

2020年，国内开放高尔夫单项招生的院校从97所增至99所，新增了华中科技大学等高校。

目前，广东省内高尔夫单项招生的院校有深圳大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、广州体育学院、嘉应学院。

深圳大学高尔夫学院院长张晓春介绍，自1995年深圳率先举办高尔夫高等教育开始，已近二十五年，深圳大学高尔夫学院构建了具有鲜明中国特色的高尔夫高等教育学科体系和课程体系，办学层次由专科的高尔夫运动管理专业到2001年的工商管理（高尔夫管理）本科专业，再到2007年开始招收体育人文社会学（高尔夫产业经营管理）硕士研究生，成绩卓著，人才辈出。

此外，北京体育大学及其他体育院校以培养运动及管理人才为主，暨南大学深圳旅游学院等院校以培养涉高尔夫的旅游、商业等管理人才为主，北京林业大学等农林院校以培养场地管理人才为主。

湖南涉外经济学院、辽宁职业学院等一大批公办民办的高职高专院校也取得不俗成效。

总体来说，中国高尔夫高等教育发展学科与课程体系健全，层次齐备，可以满足高尔夫全产业链发展的各种需求。

B 三种途径报考国内高校高尔夫专业

专家介绍，报考国内高校（本科）就读高尔夫专业主要有三个渠道：

一是正常参加普通高考或体育特长生统一考试达到录取标准，选择与高尔夫专业相关院校就读。

二是以高水平运动员直接择校就学。国家体育总局科教司最近颁布的体科字（2019）137号《关于做好2020年高校保送录取运动员有关事宜的通知》中有相关规定，除取得国际级健将以外，高尔夫团体或个人规定赛事取得全国前三、亚洲前六、世界前八的成绩也可以保送进高校学习。

三是参加高尔夫单招考试就读运动训练专业。取得二级以上运动员证书，分别参加由国家体育总局组织的技术和文化课考试，达到相关学校录取要求的，其进入运动训练专业学习。

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国外如何求学？ 加入NCAA

高尔夫青少年如何选择美国求学之路。NCAA（美全国大学体育协会）大学校队主教练为学生和家长们分享了有关美国大学高尔夫教育的升学规划及发展。

NCAA，是由美国千百所大学院校所参与结盟的一个协会，NCAA的赛事是美国大学生学习之余最重要的盛会之一。加入NCAA大学高尔夫校队，对青少年在美国的学业生涯及未来道路助力极大。

要成为NCAA球手，需要做三件事：读好书，打好球，找到一个要自己的大学教练。

NCAA十分重视青少年的体育和学业成绩，想要加入美国大学高尔夫校队，青少年不仅要有较高水平的高尔夫技术，而且要有优异的学习成绩。此外，如果能够获得美国大学教练的口头offer，是青少年通过高尔夫踏入美国大学的重要门槛。

根据惯例，美国大学教练在大学校队有很重要的话语权，加入到大学校队的学生，都是经由大学教练亲自观察筛选并录取的。要想获得美国大学教练的青睐，青少年应该通过投递简历和高尔夫成绩向教练展现自己。