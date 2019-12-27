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广东2020年高考体育统考1月8日开始

2019-12-27 08:29 来源：南方日报
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　　南方日报讯 （记者/杜玮淦 通讯员/粤考宣）24日下午，广东省教育考试院公布《广东省2020年普通高等学校体育类专业考试招生办法》（下称《办法》）。广东省2020年高考体育术科统考实行全省统一考试、统一评分标准、集中考点分项目分批考试，考试时间为2020年1月8日至17日，考试地点设在广州体育学院。

　　广东省2020年高考体育术科统考继续采取现场测试的形式进行。考试由基本素质和专项基础两个部分组成，赋分比例为基本素质占75％，专项基础占25％，满分为300分。其中，基本素质考试共225分，为考生必须参加的三项考试内容，包括100米跑、立定三级跳远和原地推铅球，满分各为75分。

　　专项基础考试共75分，包括足球运球绕杆射门、篮球运球绕杆定点投篮、排球隔网定向垫传球、乒乓球左推右攻（发球机发球）和游泳（分蛙、蝶、仰、自由泳4种泳式）共五项，考生按规定任选其中一项进行考试。

　　值得注意的是，《办法》规定广东省报考体育统考的考生，高考报名时统一派发体育类考生号，考试科类只能选择理科。报考该类专业考生的文化课考试科目为“3+理科综合”，即语文、理科数学、外语和理科综合。报考该类专业的考生必须参加普通高中学业水平考试，考试科目仅限政治、历史、地理三门，学业水平成绩至少两门学科成绩达到D级或以上等级。

编辑： 罗予岐

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