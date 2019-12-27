广州发出全国首张教育卡

25日上午，可信教育数字身份（教育卡）广东省应用试点首发仪式与应用研讨会议在广州举行。作为全国首个区（县）级应用试点单位，广州市白云区发出全国首张教育卡，并将在全区推广应用。

南方日报讯 （记者/马立敏 实习生/吴仲抒 通讯员/郑久华）25日上午，可信教育数字身份（教育卡）广东省应用试点首发仪式与应用研讨会议在广州举行。作为全国首个区（县）级应用试点单位，广州市白云区发出全国首张教育卡，并将在全区推广应用。

会上，为白云区10个单位2万余名师生发放了第一批教育卡，包括9所试点学校和1个教育指导中心。9所试点学校分别为广州市广外附设外语学校、白云区平沙培英学校、白云区方圆实验小学、白云区京溪小学、白云区景泰小学、白云区贤丰实验小学、白云区金泉小学、白云区石井中学、白云区行知职业技术学校。

教育卡是“互联网+”环境下的“教育网络数字身份证”。它是遵循国家密码法、电子签名法、网络安全法等法律法规，面向在校学生、教师、毕业生签发的、具有法律效力的可信数字身份标识，具备“身份识别与鉴权、数据加密与保护、电子签名与签章、移动支付与消费”等基本功能。

和现行的校园卡相比，教育卡有何不同？相关负责人介绍，教育卡定位于解决“网络教育身份可信认证、数字签名、数据加密、个人隐私安全保护、全证据链法律保障、网络行为的不可抵赖”等安全需求，在“核心功能、标准性、生命周期、应用范围”等方面与校园卡有着本质的区别。

“教育卡既满足学生的日常使用需求，又便于学校进行档案的数字化管理。”广州市白云区平沙培英学校校长陶静举例说，比如以前档案要加盖学校公章，变成纸质的打印出来，有相关的人签名。现在教育卡可以盖一个电子签章和签名；学生的成绩单、奖状等，都可以用数字化进行管理。此外，教育卡还可提升政府在对点资助、贫困资助等方面的精准性。

广州市广外附设外语学校学生田景硕说，日常校园生活中，乘坐校车或者打电话等都需要用到不同的卡片，较为麻烦。而教育卡能够“一卡通用”，更加便捷。

目前，广东已获批开展教育卡省级试点工作，在可信教育电子证照、统一用户管理等教育业务领域开展教育卡的前期试点。白云区率先成为教育卡的区（县）级应用试点。

白云区教育局相关负责人介绍，教育卡的应用，将为白云区各级各类学校的“综合素质评价、终身电子学习档案、可信电子校务、可信应用电子证照、控辍保学、校安工程、电子班牌、校园移动消费、家校管理”等教育信息化与民生服务的网络信息安全保驾护航。未来，白云区还将推广教育卡在交通优惠、社会公益、图书借阅等领域的社会化应用服务。