九成受访青年定目标：新的一年要做行动派

回顾这一年，有的人收获满满，计划基本都实现了，但也有一些人因为缺乏行动力，没能实现年初定下的目标。你2019年的计划实现了多少？

2019年已经进入倒计时，2020年马上就要来了。回顾这一年，有的人收获满满，计划基本都实现了，但也有一些人因为缺乏行动力，没能实现年初定下的目标。你2019年的计划实现了多少？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1977名18-35周岁的青年进行的一项调查显示，88.9%的受访青年有过光有计划没行动的经历。2020年，92.5%的受访青年给自己定了目标，新的一年要做行动派。

88.9%受访青年有过光有计划没行动的经历

“减肥、健身、早睡早起、校外兼职、去远方旅行……这些事情我都计划了很久，但是没有做到。”上海某高校园林专业大四学生徐静（化名）对记者说，她办了健身房的季卡，刚开始会按时去，但总有各种事情，就没有坚持下来。

“保持良好的作息时间对我来说也有点困难，我以前经常凌晨3点多才睡，早上起不来。现在尽量夜里12点前睡，但早上还是没办法按时起床。”徐静说，因为不能安排好作息时间，她找兼职时连试用期都没过。

28岁的赵威（化名）来自四川宜宾，是一名公务员。对于自己的生活，他有很多美好的愿望，比如下班回家后自己做饭，戒掉外卖，多回去陪父母等。“但是我一回家就躺在沙发上不想动弹，更别说去厨房做饭。这一年我也只陪父母去周边城市玩了一次，没有兑现自己的承诺。另外，由于懒得拓展人际关系，我现在仍然是单身”。

调查中，88.9%的受访青年坦言自己有过光有计划没行动的经历。交互分析发现，职场人士这一比例（89.6%）略高于在校学生（87.4%）。

刘念强（化名）在北京某事业单位工作，入职4年了。他今年完成了升职加薪和结婚两件大事。“我们单位入职满4年就有升职的机会，我为了顺利通过考评，在入职后的4年里，不断给自己设定阶段性任务，并且一一完成，有时我回到家还继续加班工作”。

山西长治某中学教师徐丽丽（化名）说，她每年都想在暑假和寒假出去旅行，好好散散心，平时也想利用好课余时间，提升业务能力，“另外，我一直想自学心理学知识，但总是被各种事情打乱计划，没办法付诸行动”。

没有行动起来，受访青年觉得不够自律和安于现状是两个主要原因

“很多想法，如果做到了，确实能给生活带来改变，但没做到也不会有严重的后果。”赵威说，这种心态导致他行动不起来，“有时我会觉得，即便做了也未必有预期的结果，这种时不时出现的想法会打击我的积极性”。

徐丽丽也表示，消极的自我暗示会让她经常打退堂鼓，“我会告诉自己应该尝试新鲜事物，应对挑战，但是如果没做好，我就会觉得自己不适合做这个。得不到正面激励，就懒得尝试了”。

没有行动起来，受访青年觉得不够自律（63.3%）和安于现状（55.7%）是两个主要原因，其他原因还有：有拖延症（42.6%）、消极的自我暗示（36.6%）等。

徐静坦言，她自制力较差，缺乏毅力，缺乏改变自己的决心。“如果遇到突发情况，计划被打乱，我的勇气和斗志就容易消失，可以说是‘一鼓作气，再而衰，三而竭’”。

华东师范大学心理与认知科学学院教授、博士生导师徐光兴认为，青年想法多，体现了年轻人思维活跃，有利于培养发散思维和创新意识。但如果好高骛远、不切实际，计划就没有实现的可能，容易使人产生困扰，最终只能停留在“想”的层面，无法行动。

56.0%受访青年认为需要根据实际情况调整计划

2020年9月，徐静就是研一的学生了，她表示，未来一年她一定要开个好头，决不再碌碌无为，要对得起自己的时间。“我要每天制定明确的时间表，并分割好休闲时间，不再对自己放任自流”。

“为了改变做事爱给自己找退路的毛病，我打算确定好明年的重要事项、必须做的事项，同时，找到志同道合的朋友，互相监督，一起行动起来。”赵威说。

徐丽丽为2020年准备了记事手账，手机上也下载了一款时间管理类App，“我已经连续用了几天了，每天都在上面做记录，完成每项任务都看得见，有一种仪式感”。

华东师范大学心理与认知科学学院教授李晓文认为，青年还是要勇于尝试和锻炼，不能怕失败。“做错了就调整计划，要善于总结，善于调整。而且挫折也让人更加了解自己，不一定就是坏事。要时时反思自己，同时多观察优秀的人是怎么做的，多请教、多学习”。

“每到年末和年初，大家都会感慨时间过得太快。有的人在这样的氛围里触景生情一下，过后就忘了。有的人则洗心革面，奋发图强。”北京某事业单位员工钟熙（化名）认为，改变需要一个过程，只有坚持一段时间后，效果才会显现出来。

调查中，92.5%的受访青年给自己定了目标，新的一年要做行动派。

如何提高行动力？56.0%的受访青年认为需要根据实际情况调整计划，54.0%的受访青年认为可以进行积极的自我暗示，52.9%的受访青年觉得可以将目标化整为零，完成一个阶段性目标就给自己一些奖励，43.5%的受访青年觉得通过日历、日记等记录下点滴进步是个好办法。

李晓文认为，年轻人要注意做好自己的年终总结，回顾和反思过去一年里的表现，总结出经验与教训，同时对自己提出要求，为新一年的转变打好基础。在做新一年的规划时，要注意符合自身的实际情况，让计划有可执行性。

徐光兴认为，不管计划是否实现，年轻人愿意“想”就比“不想”强。他建议，提高行动力，首先要保证想法的现实性、可实现性。“回顾上一年的自己，要注意看看执行得比较好的计划，分析总结为什么能成功。在这个基础上，扩大原有计划，把不切实际的想法抛弃掉”。

参与本次调查的受访青年中，13.7%为在校学生，85.0%为职场人士。