中山大学新华学院举办“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物事迹分享会

“这种听教授讲故事的思政课形式真的太棒啦，我们都很喜欢听他们的动人故事!”“三位教授晓之以理、动之以情，特别打动人心!”“惊叹!三位教授们几十年如一日地坚守着三尺讲台，她们是用梦想和奋斗在书写着沉静而又壮丽的生命之歌”……

“这种听教授讲故事的思政课形式真的太棒啦，我们都很喜欢听他们的动人故事!”“三位教授晓之以理、动之以情，特别打动人心!”“惊叹!三位教授们几十年如一日地坚守着三尺讲台，她们是用梦想和奋斗在书写着沉静而又壮丽的生命之歌”……中山大学新华学院的师生们在聆听了“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物事迹分享之后心情很激动，纷纷表达自己的感受与收获，分享会嘉宾“巾帼不让须眉”的英姿、对三尺讲台的坚守、对学生的倾囊相授、对教育事业的无私奉献、以及她们绽放出温柔而又刚强的风采深深打动在场的师生。

12月25日下午，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，根据中央宣传部、教育部、广东省教育厅等对“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作的部署，为加强学校思想政治教育课建设，建立“三全育人”体制机制，筑牢信仰之基、补足精神之钙、坚定理想信念、传承模范精神，激励广大师生奋进新征程、建功新时代，中山大学新华学院以“教书育人守初心、立德树人担使命”为主题举办了“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物事迹分享会(第一期)，引导广大青年学生敬仰先进、学习先进、争做先进，教育引导学生听党话、跟党走，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

中山大学新华学院“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物事迹分享会第一期现场，罗蔚茵教授(右)接受主持人刘英(左)访谈

曾获多个国家级与省级荣誉称号的“南粤教书育人优秀教师”、国家级教学成果一等奖获得者、享受国务院特殊贡献专家津贴，“80后”高龄、从教50余年，依然活跃在中山大学与中山大学新华学院教育督导的工作岗位上，桃李不言、下自成蹊，有着大师风范，毕生追求成为一名有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有”好老师，用一生诠释着教育“初心”的罗蔚茵教授;曾获多个省级与校级荣誉称号的“50后”南粤优秀教师，历时15年，克服重重难关，带领中山大学新华学院护理专业从全省17所独立学院的众多专业中脱颖而出，跃居成为国内六星级一流品牌专业、省级重点专业，培养的毕业生供不应求、未毕业就被三甲医院抢先预定的王秀岚教授;曾获多个省级与校级荣誉称号，学校“百名骨干教师计划”首批入选者，广东省民办高校优秀教师，10年间，始终不改“药学”教育初心，在药学应用型人才培养上积极探索与创新，从一颗“青椒”蜕变成“百骨”，将最美的青春“种”在三尺讲坛上的“30后”曹颖男副教授……老、中、青三代教书育人模范、教学名师矢志不忘“教育报国守初心、立德树人担使命”，她们用实际行动诠释着作为“教育初心”守护者、“人才兴国”推动者、“教育强国”践行者的赤诚初心与远大理想，为党和国家的教育事业燃烧自己，绽放光芒，用爱点亮学生理想信念，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献，不愧为新时代的“最美奋斗者”。

国家级教学成果一等奖获得者、“南粤教书育人优秀教师”罗蔚茵教授讲述“四有好老师”的追梦故事

“南粤优秀教师”王秀岚教授讲述中大新华护理专业成为国内六星级一流品牌专业的奋斗故事

“广东省民办教育优秀教师”曹颖男副教授讲述自己从“青椒”到“百骨”的成长故事

“让身边先进讲好身边故事、用身边故事激励身边师生”，分享会上，罗蔚茵教授以“毕生追求——做一个‘四有好老师’”为题、王秀岚教授以“奋斗之路——一流专业、重点学科”为题、曹颖男副教授以“专业成长——从‘青椒’到‘百骨’”为题，用她们温暖、奋斗、追梦的故事，从不同角度、不同阶段、不同侧面阐述了青年大学生如何养成正确价值观、坚定理想信念、执着梦想奋斗的重要性与紧迫性，给200余名师生代表上了一堂有情感温度、理想高度、思想深度、人生厚度的“思政大课”，现场不时爆发出的阵阵掌声、欢笑声、情到深处哽咽的话语、夺眶而出的泪水，听众的情绪紧紧跟随着分享人，引发了强烈的共鸣与反响。在三位先进人物讲述完自己的故事之后，学生分别为恩师送上鲜花和祝福，会场洋溢着浓浓的动人气息。

学生为恩师送上鲜花与祝福

学生为恩师送上鲜花与祝福

学生为恩师送上鲜花与祝福

“奋斗的我 最美的国”第一期先进人物罗蔚茵教授(左六)、王秀岚教授(左五)、曹颖男副教授(右五)及校领导合影

“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物事迹分享会现场合影

此外，为更好地开展工作、建立学校“三全育人”活动品牌，学校“奋斗的我 最美的国”先进人物进校园系列活动将常态化、可持续开展，在良好开局的“第一期”基础上，接下来将会根据不同阶段不同主题，通过创新报告、访谈、座谈等多样形式，整合资源，充分利用广东省“新时代先进人物进校园”同城资源库，汇聚在粤的国家勋章、国家荣誉称号获得者，最美奋斗者、改革先锋、时代楷模、道德模范、劳动模范、青年五四奖章获得者，以及三八红旗手、大国工匠、最美人物、教书育人楷模、优秀教育工作者、优秀教师等新时代先进人物，本着“同城就近”、“双向选择”结对共建原则，学校党委积极与先进人物联系结对，广泛邀请先进人物代表进入校园，让学生全方位感受先进人物传递的社会主义核心价值观、爱国主义情怀、奋斗新时代精神。

来源：中山大学新华学院党委宣传部

文/尹琪琪 安娜

图/冯展豪 罗诗韵

审校|刘英