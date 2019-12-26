奋力建设具有中国特色世界水平技术师范大学

近日，教育部、广东省人民政府在京召开2019年深化教育体制综合改革联席会议，职业教育工作再次被提到重要地位，广东将提升职业教育服务能力，打造引领大湾区和示范区建设的教育高地。

近日，教育部、广东省人民政府在京召开2019年深化教育体制综合改革联席会议，职业教育工作再次被提到重要地位，广东将提升职业教育服务能力，打造引领大湾区和示范区建设的教育高地。

职业教育转型发展步伐加快，赋予了广东技术师范大学（下称“广师大”）重大机遇。这所办学60余年的传统老校蓄势而行、动作频频：实现更名大学、原校区提质扩容、河源校区启动建设……

“广师大将坚定办学定位，服务国家战略，奋力谱写具有中国特色、世界水平技术师范大学新篇章。”谈及高水平技术师范大学的发展前景，广师大党委书记凌靖波、校长骆少明话语坚定、信心满满。

定位更准▶▷以思政教育引领人才培养

今年7—8月，广师大“长征路上话初心”思想教育实践活动小分队沿着中央红军长征足迹，从江西瑞金启程，历时26天抵达陕北延安。一路上，师生们唱红歌、讲红色故事，展现出积极向上、斗志昂扬的精神面貌。

这是广师大落实立德树人根本任务、创新思想政治课的一次积极而有效的创新实践。党的十九大代表、广师大辅导员陈小花全程参与了这次活动，她颇有感触地说：“通过走长征路，从书本走向实践，从课堂走向现场，思政课的形式、内容都得到创新。老师们讲思政课更有底气，学生们听得更有兴趣。”

今年10月，该校开展“学生思政课教学效果调查”。在2999份有效问卷中，对思政课教学效果满意的学生占96.6%。有70%以上的学生认为通过思政课能够提高思想政治、道德、法治、历史等素质，有助于当代大学生明确自身历史使命和责任担当，通过结合自己专业和自身奋斗实现个人价值。

“我们要牢牢把握思政教育作为人才培养关键一招，讲好立德树人故事，当好职业教育‘母机’。”凌靖波说，广师大要抓住职业教育发展黄金时期和建设粤港澳大湾区这两大重要机遇，向广东乃至华南地区输出为中国特色社会主义建设添砖加瓦的“工匠之师”。

格局更大▶▷深度服务粤港澳职教发展

今年1月，在广师大的牵头和组织下，广东高校和高、中职院校联合成立粤港澳大湾区职业教育教师发展联盟。广师大担任联盟理事长单位，将协调推动大湾区职业教育教师队伍建设，推动大湾区职业教育事业发展。

职业教育越来越成为提高人口知识技能、构建美丽宜居社会的重要环节，得到国务院和教育主管部门的高度重视。

近日，教育部研究制定了《中华人民共和国职业教育法修订草案（征求意见稿）》。该草案提出，建立职业教育教师培养体系，设立职业教育教师培养培训基地，加强专业化教师培养培训，鼓励、支持地方人民政府设立专门的职业技术师范学院，鼓励高等学校设立职业教育教师教育专业。

今年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，推出“职业教育20条”引发业内高度关注。该方案指出，“职业教育与普通教育同等重要”，并提出建设职教“双一流”奋斗目标。

凌靖波说，广师大要为建设职教“双一流”作出应有的贡献，建设粤港澳大湾区宜居宜业的优质生活圈，与职业教育发展息息相关。加强职业教育教师队伍建设迫在眉睫，广师大必须抓住这个绝佳的发展机遇。

后劲更足▶▷改革创新释放办学活力

“更名大学使几代广师人的梦想付诸现实，这是载入学校发展史册的重大成就。”骆少明兴奋地说。今年1月18日早上，随着红绸揭下，广东技术师范大学八个大字在各个校区首次亮相。

广师大的前身是创办于1957年的广东民族学院，以首任校长罗明、原党委书记汪达之为代表的广师大早期领导者、建设者所展现出来的革命精神、奋斗精神，构成学校一以贯之的思想传统。

历经辗转迁徙、并校升格、转型升级、更名大学后，学校实现华丽转身，入选广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设单位，在我省高等教育版图和全国独立设置职业技术师范院校中自成一景，独具特色。

近年来，广师大向改革要红利，以改革促发展。通过凝练专业学科建设、大力引进高水平师资、为学生营造良好的学习生活环境，进一步释放办学活力。

随着学校整体办学水平的提升，考生们纷纷选择来到广师大。今年7月18日，2019年高考广东高校投档情况出炉，广师大文理科最低投档省内排名分别比去年上升2000余名和10000余名，上升势头强劲。

■对话

广东技术师范大学党委书记凌靖波、校长骆少明：

筹建职业教育教师学院 启动博士授权单位建设

近年来，广师大实现了历史性的跨越，迈上了更好的发展平台，开创了崭新的事业面貌。以第一次党代会召开为契机，广师大正紧锣密鼓地谋划未来发展大计。近日，广师大党委书记凌靖波、校长骆少明，对学校的战略定位、发展方向进行全方位披露。

问：今后广师大如何研判发展形势、做好发展定位？

凌靖波：教育是党之大计、国之大计，立德树人关系民族复兴千秋伟业。我国将在2020年全面建成小康社会，人民群众对高等教育的需求已经从“读上书”到“读好书”转变，读大学不仅仅是为了就业，而是满足自己的个性化发展。广师大党委要以更高的政治站位，坚守教育初心，认真研判和精准布局学校未来的发展。

骆少明：如今广师大已经顺利实现“更大”，作为华南职业教育的“工作母机”，我们要始终坚定办学定位，以职教师资培养作为立校之本。在服务粤港澳大湾区建设上，为广东、华南地区输出高素质职教师资和高素质应用型人才上承担更多的责任和义务。

问：广师大未来发展有什么具体规划？

凌靖波：广师大要始终坚持培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。坚持培养职业教育师资的办学定位，提升学科专业建设水平，开启博士授权单位建设新征程。我们规划实施了“三步走”战略，第一步，到2025年建设成为特色鲜明，国内一流的技术师范大学。第二步，到2035年，建设成为优势突出，国际知名的技术师范大学。第三步，到2050年，建设成为具有中国特色、世界水平的技术师范大学。

骆少明：到广师大工作之后，我提出“学科建设上水平、服务职教创特色”的办学重点。通过统筹集中全校职教师资培养的资源，深化职教师资培养体制机制改革，以原有的职业教育研究院为基础，筹备组建职业教育教师学院，该学院争取在2020年下半年落成，有望成为广东乃至全国首个专门培养职业教育师资的产学研一体化学院。我们希望以此来统筹、引领全校的职教师资培养工作，凸显职教师资培养“母机”的核心职能，打造学校职教师资培养的鲜明特色，擦亮职教师资培养品牌，在国内同类院校中形成较高的影响力。

5年成果巡礼

●获省级教学成果奖15项，完成国家级、省级教学质量工程项目114项，省级教学研究项目91项，承担教育部产学合作协同育人项目98项。

●新增控制科学与工程、职业技术教育学2个省级优势重点学科，新增民族学1个省级特色重点学科，新增机械工程1个省级重点培育学科，新增通信与信息系统、中国现当代文学、控制科学与工程3个“珠江学者”设岗学科。

●新增一级学科硕士点3个，涵盖10个二级学科方向，专业硕士学位授权点3个，涉及专业领域（方向）17个。

●引进教授14人、副教授43人、博士181人，聘请兼职教授、讲座教授13人，双聘院士1人，海外博士17人。

●拥有省厅级以上科研创新平台28个。新增省级以上科研获奖20项，新增专利申请总量和发明专利授权量增长27倍。新增广东省教育厅创新团队3个、新增国家自然科学基金33项、国家社科基金11项、参与国家重点研发计划2项，新增省级以上重大、重点项目35项。

●与地方政府、行业企业等开展协同创新战略合作项目23个，与知名企业共建国家级和省级大学生实践教学基地195个。

撰文：杜玮淦 韩柏光